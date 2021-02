El teu horòscop d'avui: 18 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 17/02/2021 a les 14:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Estàs deixant de costat a la teva parella o a un ésser que et desitja i estima molt, trepitja més a terra i deixa la imaginació per a altres coses. Concreta tot més en amor, ho agrairàs.

Analitza detingudament els pros i contres de cada assumpte. Avui no és bon moment per als canvis de no estar ben assessorat. En l'amor, llança't per totes.Evita qualsevol discussió o enfrontament en tota la jornada. Els altres no entraran en raó i tu perdries. Més calma i experiència en tot. Vigila si condueixes.Se't donaran molt bé les relacions públiques i l'ampliar el teu cercle social. Cuida que no et malinterpretin i creguin que busques embolics complicats. Controla els excessos, el teu cos demana calma.Amb la parella i amb els sers estimats podràs viure moments molt feliços. La teva capacitat dialèctica captivarà a tots profundament. Magnetisme personal que et farà guanyar.La llar serà una cosa pesada per a tu en la jornada. Els passejos i les diversions t'ajudaran a trobar l'equilibri que tant necessites. Atenció, es prepara una nit de sorpreses.Bon moment per a arreglar la teva casa o reunir-te amb els teus amics. Aquests t'aportaran una agradable sorpresa i et faran molt feliç. Els amors seran intensos i sorprenents, és un dia per a brillar.S'acumularan activitats que centralitzaran la teva atenció i no deixaran temps per a les teves inquietuds. Arribaràs a tot amb un mínim esforç per part teva.La comunicació de parella es veurà molt intensificada fins al punt de l'èxtasi. A la nit sorgirà un nou i intens romanç. Sort en l'amor i en el social.Atenció als menjars i als excessos de tota índole. El teu cos aguantarà tot però després ho lamentaràs. Un familiar necessitarà de la teva ràpida ajuda i comprensió. Arriben diners per atzar.No et fiquis en problemes aliens i menys si tenen a veure amb assumptes de l'amor. Centra't en les teves necessitats i cerca la parella que més t'agradi emocionalment.Si has de viatjar posa molta atenció als descuits i les imprevisions. Et trobaràs molt nerviós i pots equivocar-te, més calma en tot. Posa més atenció als excessos amb els diners.