El teu horòscop d'avui: 17 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/02/2021 a les 15:29

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Intenta no exigir massa als teus sers estimats i a la teva parella, el «horno no está para bollos» i les males interpretacions a l'ordre del dia. Tot anirà millor en les relacions socials.

Arribaran a la teva vida persones que havies oblidat. Les teves emocions internes seran viscudes amb major força i estaràs necessitat d'afecte que aconseguiràs. No desestimis noves propostes.Segueix en igual línia d'actuació sense precipitar-te ni donar la nota. És preferible passar desapercebut i fer el teu propi joc en secret. Controla més el que diguis i no arrisquis més.El teu caràcter no podrà contenir-se i podries caure en excessos que després lamentaries. Els teus desitjos d'aventures i ficar-te en assumptes insòlits es veuran complerts. Compte amb les distraccions.La teva imaginació jugarà un important paper en les relacions de parella. Estàs carregat d'afecte i necessites expressar-ho als quatre vents. Llança't a tot, avui és el teu dia.Plaers en la intimitat i fins i tot en el secret matisaran la jornada. Els teus instints passionals i de protecció es veuran sublimats. Èxit en els desplaçaments i sort en temes d'atzar.Dia per a demostrar la teva magnanimitat actuant de manera paternalista amb tots aquells que han demostrat els seus afectes cap a tu. L'actitud que adoptis serà la que compensi els teus desitjos.Els teus sentiments, per molt de temps ocults sortiran a la llum de manera fulminant. Es faciliten els canvis en el treball. Compte amb la gelosia que despertaràs en l'amorSi vols mantenir la calma no entris en discussions que et portaran a una batalla campal, flexibilitza els teus conceptes. Les relacions amb els pròxims seran més estretes.En la jornada els amics i socis no estaran d'acord amb tu. Fàcils conflictes amb la parella per disparitat en conceptes i objectius. Analitza el que signes i només confia en la teva intuïció.Desplegaràs una aura magnètica sobre els altres que deixaràs a més d'un enlluernat amb la teva imatge personal. Les teves emocions interiors estan sortint fora i amb intensitat, és el teu dia.Hauràs de fer tasques una miqueta molestes que a més aportaran pocs resultats, això et posarà nerviós i bastant discutidor. Escolta els consells que et guiaran positivament.