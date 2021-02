El teu horòscop d'avui: 16 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 15/02/2021 a les 15:15

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Vés amb compte amb els nous coneguts que facis avui, és fàcil que algú de la teva confiança t'enganyi en un assumpte poc clar. Hi haurà molts canvis en la llar.

Inquietuds internes tendiran a posar-te nerviós i a portar-te a errors de judici que implicaran discrepàncies, relaxa't i centra't més, no has de perdre les bones oportunitats.Atenció al que dius i al que fas, des de l'ombra estan observant els teus moviments per criticar-te, alerta. Mantente ferm en les teves conviccions i guanyaràs en tot el desitjat.Entre avui i demà els teus moviments d'inspiració i d'activitat vital es veuran elevats al màxim. Jornada molt moguda on les teves accions deixaran empremta, fins i tot en l'amor.Mostra't avui amb més autoritat i veuràs com tots es posen al favor teu. Intenta no jugar amb els altres i posa totes les teves cartes sobre la taula. Èxits segurs si poses fermesa.Cuida't ja que avui et pots posar sense adonar-te en una situació una mica delicada a nivell de relació. No assumeixis amb tanta facilitat serioses responsabilitats. Utilitza la intuïció.Encara que al principi avui no ho vulguis et veuràs envoltat de molta gent que desitja compartir amb tu moments agradables. Tot això aportarà sorpreses i grans guanys.Abans de ficar-te tant en la vida dels altres i sobretot de la parella repassa la teva pròpia. Deixa una mica més de llibertat als que t'envolten i sortiràs guanyant.Avui seguiràs amb cara de pocs amics i el teu humor canviarà moltes vegades el que t'impedirà arribar a entendre't amb els més pròxims. Calma i centra't.No se't passi pel cal comentar cap de les teves aventures amoroses encara que hagin estat fa molt temps. L'única cosa que aconseguiràs serà fer enfadar a la parella i crear distàncies. Nit moguda.El teu equilibri emocional d'avui el trobaràs només en el contacte humà que desenvolupis dins del teu cercle familiar. Sorgiran desplaçaments que et beneficiaran.Posa't una injecció d'optimisme i llança't a viure la vida tal com es presenta. No et perdis en detalls i ves al gra en tot. Mostra't més ferm i segur, avui és el teu dia de vencedor.