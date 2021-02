El teu horòscop d'avui: 14 de febrer

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/02/2021 a les 22:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Diverses persones s'acostaran buscant una ajuda que saben que només tu pots aportar. Gastaràs molta energia però serà molt compensada la teva labor. Rebràs una sorpresaS'acosta l'hora de prendre serioses determinacions i els teus nervis avui estaran molt sensibles. No et deixis portar per les emocions i posa els peus en terra. Es prepara una nit moguda.Encara que tot estigui ben planejat i mesurat es trigarà més del que es preveu a arribar a la meta. Tingues més calma que el dia és molt llarg i al final tot anirà bé. Bon moment per a invertir.La teva activitat es tornarà més fatigosa i hauràs de recórrer a la teva força de reserva per a estar a l'altura. Tot sortirà bé però posa't les piles, avui hi haurà bones oportunitats en el social.Arriben bones oportunitats a nivell dels sentiments. La teva vitalitat estarà desbordant a l'hora de començar una conquesta. Un obsequi avui és la clau a tot.En la mesura en què tu regalis tendresa i dedicació rebràs a canvi una gran quantitat de satisfaccions i sorpreses que arribaran a commoure't. La teva cara més tendra atraurà la passió.Avui la teva brillantor serà màxima, tant en l'àrea social com privada. La teva imatge despertarà l'admiració i l'apassionament d'algú. L'amor crida de nou.Et sentiràs ansiós durant la jornada. Deixa que la teva imaginació voli una mica lliure i no et tanquis tant, viu més la vida. És un dia per a mostrar el teu amor i expressar tot el que sents.Produiràs canvis en el teu món emocional que potenciaran altres importants en el casolà. La família pesarà molt en les teves resolucions d'avui. Deixa't voler i trobaràs l'amor.En la mesura que avui t'expressis romànticament, rebràs a canvi una immensa resposta d'afecte i satisfaccions que no esperaves. És el teu dia per a mostrar-te amb tot.No et quedis curt a l'hora d'especificar les teves necessitats, aprofita la bona oportunitat de comunicar-te directament amb persones afins als teus sentiments.A partir d'avui anirà creixent en el teu interior una gran fe i un immens amor que trencarà amb totes les teves previsions. Veuràs al món i a tu mateix molt més feliç.