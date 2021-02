Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:03

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Tot el sacrifici realitzat pels altres ara és el torn perquè el realitzis amb tu mateix. Si necessites, demana ajuda i els altres te la donaran. La sort estarà de la teva part en tot.

Hi haurà sorpreses i notícies agradables en el teu terreny laboral com a familiar. Encara així no et desconnectis de la realitat, avui has de pensar en fred pel teu bé. T'arribaran nous plans.Apareixeran diverses proposicions de treball, no vulguis complir amb tots alhora i pensa les coses amb calma si no més tard ho pagaràs. No descuris el costat romàntic.Intenta per un dia ser tu mateix i resoldre els problemes que tinguis. Aplica més seguretat en actuar. No deixis res per a demà i sigues ferm en tot. És un dia clau per a arribar a l'èxit.Arribaràs a tenir un triomf inesperat en el terreny laboral. La teva capacitat professional està en alça. L'atzar i la sort acompanyaran les teves activitats tot el dia. El teu rostre reflectirà felicitat.Si arribes a tenir problemes consulta amb la teva família. En el treball es produiran canvis que seran molt positius. No temis el modificar tot el teu entorn. Llança't a tot sense pors.Procura distreure't avui amb el que més t'agradi. Bon moment per a demanar millores en la teva activitat. La Lluna t'afavoreix tant en l'amor com en els viatges de plaer.Molt compte amb les paraules que diguis sense pensar. Els pròxims criticaran molt la teva actitud i et convé mantenir-te avui en un segon pla. Posa més atenció si condueixes.Jornada plena de sorpreses emocionals on el teu poder captivador es veurà potenciat al màxim. Compte amb la gelosia que despertaràs en els pròxims. El teu poder eròtic captivarà.La teva activitat es veurà fortament potenciada al llarg de tot el dia. Aprofita-la per a complir amb comptes pendents ja siguin familiars o de treball. La sort et donarà sorpreses.Ajunta't amb la gent que et comprèn i així veuràs les coses de millor manera. Reconeix els teus errors i guanyaràs més. El costat material serà el més beneficiat avui, si arrisques guanyes segur.Et vindrà de gust començar coses noves, no les desaprofitis, la sort de la teva part. Encara així no t'exaltis i controla't. La parella t'aportarà bones idees i et farà sentir més feliç.