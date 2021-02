El teu horòscop d'avui: 12 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 11/02/2021 a les 13:59

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Segurament et tocarà viure moments intensos en la família en els quals t'hauràs de mostrar tal qual ets o algun voldrà guanyar-te terreny. Mostra't més segur en tot.

El teu estat anímic s'alterarà bastant si estàs molt temps en contacte amb el públic o amb tasques multitudinàries, centra't en un objectiu i guanyaràs. Prepara't, nit molt eròtica.Cuidat ja que algú molt pròxim a tu voldrà canviar-te els plans per una ximpleria i no ho tindràs molt clar. Posa't ferm i seriós i no cedeixis a la primera. Hi haurà canvis en la llar.Intenta contenir el teu ímpetu ja que tot tipus d'enfrontament o discussió que tinguis avui elevarà molt els ànims i desencadenarà enemistats fortes. Relaxa la teva ment.Amb gran facilitat se solucionaran avui els teus assumptes materials així com qualsevol tipus de diferència que hi hagués amb els teus pròxims. Compte amb l'estómac. Arriben diners fàcils.La teva receptivitat està en augment. Amb una mica d'intel·ligència podries treure-li partit dins del camp sentimental, però no ho facis en la teva professió ja que avui perdries.Assumptes domèstics comprometran plans o assumptes particulars de cara a la societat. Convé que revisis els teus comptes i despeses, hi ha facilitat per a pèrdues. Magnetisme en l'amor.Sorgirà alguna reunió a última hora del dia en la qual et trobaràs com peix a l'aigua, a gust amb tota la gent nova que avui coneixeràs. La nit es presenta molt passional.La solitud no és el teu i sembla que l'aconseguiràs gratis avui si no poses una mica de pau amb la parella o els més pròxims. Utilitza els teus dots psicològics i guanyaràs.Procura cuidar avui una mica més la teva imatge de cara als altres o algú pròxim t'ho retraurà. És possible un romanç eròtic que et canviarà la vida, sospesa els riscos.Et mostraràs avui més bel·licós que mai, internament tens ganes d'entrar no en conflicte obert, però si de jugar al gat i la rata. La teva vitalitat serà desbordant.Algunes limitacions avui en la teva vida laboral incrementaran unes certes tensions anímiques que et convindria eliminar-les com més aviat millor donant-te suport en els familiars.