El teu horòscop d'avui: 10 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 09/02/2021 a les 16:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

S'aproximen desplaçaments en els quals viuràs fortes experiències a nivell social i també apassionat. Oblida els prejudicis i llança't a viure el tot, ho agrairàs.

No deixis passar les bones oportunitats que en la jornada se't presentaran en el teu ambient professional. Els èxits seran segurs si et mostres decidit i lluites per ells.Els teus assumptes financers cobraran avui una gran activitat. És bon moment per a projectes i l'inici de noves empreses. La teva intuïció et portarà a guanyar diners. Posa més control en els excessos.T'envoltaran moltes persones tant en la família com en el social, transmetent tots ells un gran afecte cap a tu. Pensa si no t'oblides d'algú especial, un nou amor et ronda.La teva salut es troba ben estabilitzada però cuida't dels excessos i les despeses energètiques desmesurades. Algú pensa intensament en tu sense atrevir-se a dir-te alguna cosa, obre els ulls.Les tensions acumulades durant la jornada faran estralls en el teu estat anímic i correràs perill a enfrontar-te amb els més estimats per nervis, calma, i gaudeix més de tot.Queixar-te constantment dels teus problemes no aportarà solucions. Has de ser tu qui adopti una actitud ferma per a arribar a l'èxit total. Els astres amb tu si et decideixes per un camí.No et fiïs en la jornada dels nous coneguts, et voldran enganyar molt subtilment. Posterga les teves decisions en el financer i en l'emotiu també. Estàs avui molt vulnerable.No et saltis les teves responsabilitats d'avui sobretot si tenen a veure amb qüestions financeres o d'interessos domèstics. En la llar hi haurà moltes despeses i sorpreses.En el teu rostre es reflectirà avui una gran felicitat i moltes ganes de viure. Et mostraràs molt captivador i de fet conquistaràs al sexe oposat amb facilitat. L'amor truca a la teva porta.Apareixeran diversos canvis en la teva àrea laboral i això potenciarà nous projectes que et beneficiaran. Dedica més temps als assumptes de l'amor i seràs feliç plenament.És molt probable que la parella o una pròxima amistat tingui gelosia en la jornada i posi obstacles als teus plans. Utilitza la diplomàcia i guanyaràs èxits i avanços en tot el que desitges.