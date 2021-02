El teu horòscop d'avui: 8 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/02/2021 a les 17:11

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

És molt factible que avui reconeguis entre molts a la persona que més et convé per als teus futurs projectes, contactes i visites t'ajudaran en molt.

Més atenció avui amb les teves despeses, ja que estaràs propens a gastar més del que pots i en coses molt poc rendibles. Els teus amors et faran perdre el cap. Nit amb sorpreses.Et culparan de coses que en realitat no tenen a veure res amb la teva pròpia naturalesa. Deixa que passin les paraules ja que després quedaran les obres. Vigila en els viatges.Notaràs un ambient més favorable de cara a la teva persona si surts de l'excessiu nerviosisme que avui t'alberga. Viu més socialment i agradaràs a més d'un.Els teus interessos tant socials com sentimentals es podran veure potenciats avui. Rendiràs de gom a gom i rebràs grans recompenses a tota la teva labor. La sort de la teva part, aprofita.Intenta organitzar-te des d'al matí o et veuràs desorientat per l'acumulació de labors i problemes que es presentaran. Estaràs molt requerit socialment i en el sexual.Faràs més tasques en la teva llar que en el teu àmbit laboral. Els teus nervis seguiran exaltats i només amb la teva parella arribaràs a sentir-te millor. La nit t'ofereix sorpreses ardents.Deixa d'estar alerta davant la presència de possibles xerrameques o d'enemics ocults. La millor sorpresa, en el bon sentit, la tindràs en el teu treball o en societat.No et quedis avui en l'anonimat i llança't a viure els esdeveniments de manera directa. Si no ho fas aviat lamentaràs el temps perdut. La nit es presenta molt moguda.La teva activitat social s'obstaculitzarà degut fonamentalment als teus prejudicis o al temor d'encarar l'activitat de forma més directa. Llança't a tot avui, la sort t'acompanya.A nivell de família et veuràs una mica alterada ja que acudiran a tu amb problemes de difícil solució. Posa la teva intuïció a funcionar de gom a gom, amb ella obtindràs la solució. Bon moment per a invertir.Posa més atenció als teus temps de descans i no arrisquis per la teva tossuderia perdre més del pensat. Els nervis podrien jugar-te una mala passada, relaxa la teva ment i guanyaràs.