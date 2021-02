El teu horòscop d'avui: 5 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/02/2021 a les 14:56

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

A vegades la resignació arriba a ser un bon remei contra les situacions conflictives que en la parella es produeixen, amb calma tot tornarà al seu lloc. Posa més atenció si condueixes.

Atenció en els teus desplaçaments i en totes les activitats que tinguin relació amb contractes i unions. El que al principi sembli fàcil es complicarà. Usa la intuïció.Sentiràs canvis en el teu humor el que potenciarà la teva sensualitat i et farà buscar amb més èmfasi el contacte amorós. La teva mirada serà més magnètica que de costum.Tot estarà sota el teu control i no hi haurà res que escapi al teu poder organitzatiu d'avui. Els mínims detalls seran contemplats i podràs avançar en tot. Més atenció si condueixes.Dia molt positiu per a iniciar noves empreses i produir canvis. La sort i l'atzar et somriuran avui i les possibilitats d'èxit es donaran de manera fàcil i ràpida. Usa la intuïció.El familiar mancarà en alguns moments de la perspectiva adequada i et trobaràs una mica confosa amb els teus propis sentiments. Flexibilitza més la teva ment i guanyaràs.Bon dia per a agilitar la teva part intel·lectual i dedicar-te de ple a aquesta labor. La relació amb amistats seleccionades et seran de gran utilitat i benestar. Estàs en bona ratxa.Tendiràs als alts i baixos tant físics com anímics durant tota la jornada. Tot això és producte de la teva hipersensibilitat aguditzada en aquests últims temps. Un nou amor s'acosta.Controla més la forma de tracte que dones a la parella. Per voler abastar massa en els teus assumptes t'estàs oblidant dels teus mínims deures amb ella. Moment per a les inversions.Ull amb precipitar-te a l'hora de posar en pràctica les teves idees i plans. L'amor està molt a prop rondant-te però intenta no córrer riscos innecessaris.Notaràs cert grau depressiu degut en gran part a aquesta timidesa no controlada que t'està fent perdre unes molt bones oportunitats en el terreny passional.Els contactes socials t'aclapararan i et faran perdre el temps. En el social ho passaràs molt bé però no ho barregis amb responsabilitats en l'amor i llar.