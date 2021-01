El teu horòscop d'avui: 31 de gener

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 30/01/2021 a les 11:22

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Si pots retarda la signatura de documents o lesinversions avui. És una jornada benèfica des delpunt de vista social però per a res en el lucratiu. Dedica més temps a l'amor.Temes familiars entorpiran la teva labor així com també el social. Tracta de no comportar-te massa rígid amb els altres i trauràs millors beneficis. Posa més cura en conduir.Sigues atent a tot el que passi al teu voltant ja que amb facilitat sorgiran comentaris que podran perjudicar-te a la teva part social o laboral. Avui aprofita el teu encant.Temes que semblaven perduts per sempre avui podran unir-se gairebé per art de màgia. Jornada molt positiva per al retrobament amorós i les passions. La sort està del teu costat.Dubtaràs massa abans de prendre una decisió i això et farà perdre bones oportunitats. Deixa que sigui la teva intuïció la que t'ajudi i orienti. Canvis en la llar que milloraran la teva vida.La teva pròpia presència generarà gelosia i disputesa raó de les teves intencions envers algú, alguna cosa no està del tot clar. Intenta començar de nou usant més la diplomàcia i guanyaràs.T'enfrontaràs amb superiors o caps i seranmolt rigorosos amb les teves idees. Posa molta atenció al que firmes i dóna't més temps per a decidir-te. Consulta més abans de fer canvis.Canvis en el teu medi ambient laboral com de família. Tots els obstacles seran solucionats ràpidament per la teva capacitat de lluita. Algú et mira i avui és el dia de demostrar-lo.Estaràs sensible al que diguin o facin els altres, sobretot si guarden relació sentimental amb tu. Arma't de paciència i afecte, trauràs benefici amb això.Compte amb la teva tossudesa, ja que t'enfrontaràsamb persones de la mateixa actitud i potser una mica violentes. Mantente al marge de problemes aliens, tallar d'arrel és millor.Avui et veuran com un ser brillant i ple d'optimismeque va resolent tot gairebé sense preocupar-se. Controla el teu orgull per a no exagerar massa. L'atzar positiu.Compte amb passar-te en menjars i begudes,avui el teu organisme no es trobarà disposat per a suportarexcessos i amb facilitat alterarà els teus nervis. Coneixeràs a algú que et farà vibrar.