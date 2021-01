El teu horòscop d'avui: 29 de gener de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 28/01/2021 a les 14:55

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Hi haurà satisfaccions amb els més íntims i bons moments amb la parella que ajudaran a equilibrar tensions emocionals que portes últimament. Retrobament amb algú especial.

La jornada es presenta tranquil·la en el que a esdeveniments es refereix. Tindràs temps suficient per a dedicar-te a les teves inquietuds i a gaudir més de la vida, però cuida la teva dieta.La teva imaginació estarà descobada i et guanyaràs l'admiració de moltes persones així com l'augment d'afecte de la teva parella. A la nit sorpresa excitant en l'amor.Si et presenten a algú no et deixis portar per la primera impressió. Observa amb deteniment als que t'envolten i veuràs qui està del teu costat. Cautela en tot i més en l'amor.Assumptes domèstics i de contactes et portaran de corcoll, atenció tant en la signatura de papers com en la cura d'on els guardes. L'atzar t'acompanya.Si vols cuidar una mica la teva pròpia imatge cap als altres intenta avui estar més alegre del que sents en veritat. Controla't i guanyaràs punts davant els teus i la societat.Intenta tenir molt de tacte si has de parlar amb caps o superiors. El dia no es troba molt clar com per a prendre-s'ho a la lleugera. Dialoga tot amb profunditat, fins i tot en l'amor.La jornada transcorrerà sense grans obstacles a excepció que podràs ser fortament criticat si continues descurant la teva imatge personal, acarona't i gaudeix una mica més.Evita de tottes totes que s'acumulin tensions en el teu treball. De no fer-ho així els teus nervis et trairan a l'hora de la comunicació. Algú t'estima en secret.On més et divertiràs i ho passaràs en gran serà en companyia dels teus. No vagis en contra dels seus plans ja que ells et serviran de molt aviat. El teu magnetisme augmenta.Avui l'amabilitat amb les persones pròximes t'aportarà l'equilibri anímic que necessites. Compte amb els nous coneguts i el ficar-te en assumptes poc clars. Arriben diners.El no deixis per a demà el que puguis fer avui, tingues-ho molt en compte sobretot si des d'un principi saps que els teus plans són nombrosos. Posa't les piles en tot.