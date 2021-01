El teu horòscop d'avui: 28 de gener de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/01/2021 a les 15:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Et sentiràs contradictori en la teva manera d'actuar i sentir. D'una banda atreus a molts i per l'altra desitges la solitud. Decideix-te ràpid o perdràs. El treball augmentarà però els seus guanys seran molt apetibles.Avui deixa de donar consells als altres i para't a pensar si el que dius no ho vols per a tu. Predica amb l'exemple. En el camp de l'amor tens avui diverses feines a realitzar. Compte amb precipitar-te.És fàcil que apareguin conflictes amb autoritats o persones. La teva forma dogmàtica de veure les coses s'accentuarà i no t'ajuda per sortir del pas. Roman avui en un segon pla i trauràs més.Assumptes professionals retardaran els teus plans i complicaran els teus desitjos de tranquil·litat. Connectaràs amb una persona molt activa que t'ajudarà. T'arribaran diners no esperats i satisfaccions amoroses.Avui hi haurà novetats en el financer al costat del coneixement d'importants responsabilitats que aportaran suport per a la realització de tot. Bon moment per a l'inici de noves empreses.Sentiràs alguna paraula que no et sentarà res bé, l'origen seran les petites enveges per part d'un amic que no dóna la cara davant teu. Roman ferm en les teves idees sempre que no danyin a ningú.Posa't les piles i entra de ple en el joc que els altres sembla que volen realitzar. No tinguis por a mostrar-te com ets. La gent sap on pots arribar. Es resoldran problemes familiars.Serà un dia molt especial, tant pots trobar-te amb l'amor de la teva vida com veure't en l'ambient més desitjat per tu. Aprofita el moment. Si no barreges avui diversió amb treball guanyaràs molt.No permetis que la lentitud dels altres perjudiqui el teu treball i il·lusions. Llança't a la conquesta de les teves metes sense esperar l'ajuda de ningú. Mantingues el teu ritme personal en tot, fins i tot en l'amor.Et veuràs embolicat en una situació pintoresca on tindràs l'oportunitat de conèixer a un personatge fora de sèrie. Sigues amable amb els coneguts. Bon moment per demanar millores a la feina.Avui estarà molt elevat el teu caràcter. Tant en el treball com en la llar més d'un et recordarà algun assumpte ja oblidat per tu. Astúcia i cura. L'atzar estarà del teu costat així com la sort en viatges.Intenta ser més comprensiu amb les persones que t'envoltin. Tots podem cometre errors i tu has de ser el primer a reconèixer-los. Medita les teves paraules. Compte amb les tensions acumulades avui.