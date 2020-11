El teu horòscop d'avui: 28 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/11/2020 a les 16:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Oblida't per un moment de les teves responsabilitats i deixa't portar per les teves necessitats més íntimes. Avui podràs viure excitants experiències en l'amor.

Cerca el relax i tracta d'oblidar-te de les tensions i responsabilitats, avui és un dia per a gaudir. La vida en família t'aportarà millors vivències i sorpreses. Cura si condueixes.Arribaran notícies que faran canviar els teus plans i desitjos. No t'inquietis ja que malgrat els canvis aconseguiràs tots els teus anhels. La nit t'ofereix una cosa excitant en l'amor.Tots els desplaçaments de la jornada no tindran els resultats esperats per tu. Convé més estar amb els teus en total intimitat. No forcis la màquina i deixa't voler més.Serà avui una especial jornada a nivell de sentiments i emocions per a la planificació del teu futur. La parella es mostrarà molt atenta i passional. La sort et visitarà avui.Compte amb els teus estirabots, avui et sentiràs alterat i sensible al que diguin o facin els altres, no perdis el control, perdries molt. Escolta els consells de qui et vol.No et tanquis només en els teus pensaments i la teva particular manera de veure la vida. Les crítiques que avui facis dels altres t'allunyaran el viure amb felicitat. Lliura't a gaudir de l'amor i el plaer.Et trobaràs molt expressiu i amb moltes ganes d'expressar els teus sentiments a gran escala, els éssers pròxims estaran molt receptius a això. Avui podràs expressar-te en total plenitud.Per més difícil que es presentin les teves activitats no deixis d'obstinar-te a aconseguir-les, al final et faràs amb tot. Força i decisió són la clau del teu èxit, sobretot en l'amor.Desprendràs una imatge personal molt captivadora i amb molt de magnetisme. En l'amor aconseguiràs moltes conquestes però despertaràs la gelosia. Ull amb els excessos.Si avui t'aixeques amb mal peu no li ho retreguis als pròxims, això seria un greu error. Relaxa't i cerca un altre tipus sortides que les trobaràs ràpid, l'amor és una bona sortida.No et quedis amb el primer que et diguin o prometin. Cerca i analitza tot en profunditat abans de prendre importants decisions, sobretot en l'amor. Arriben diners per l'atzar.