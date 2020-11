El teu horòscop d'avui: 27 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 26/11/2020 a les 15:04

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Para esment a les noves companyies i als comentaris que elles aboquin sobre la teva persona, les enveges apareixeran avui, confia en els teus. Hi haurà importants canvis en la teva vida.

Serà avui una jornada bastant moguda en el teu cercle d'amistats. Dins d'ell sorgiran sorpreses i moments molt intensos amb el sexe oposat. La teva imatge despertarà admiració.Intenta veure els pro i contra de cada cosa i no et precipitis en les teves decisions. Els teus nervis et crearan problemes i la diplomàcia et salvarà en tot. Deixa que els pròxims t'ajudin.Jornada molt benèfica en tots els sentits si dediques més temps a les teves relacions socials. En l'amor captivaràs amb molta facilitat a molts. Aprofita els viatges.Gran equilibri en les teves emocions i en el contacte amb els més pròxims. L'amor et somriurà i passaràs moments íntims molt ardents. Interiorment et trobaràs en total plenitud.Sorgiran forts i importants canvis tant en la teva vida privada com en la social. La sort acompanyarà avui les teves decisions i nous objectius. Naixerà una nova i important amistat.No et deixis portar per l'avorriment i el pessimisme. Planta-li cara a la vida i llança't a buscar els teus objectius que estan més prop del pensat. La sort t'acompanyarà avui.La teva imatge personal creixerà avui molt i et sentiràs plenament satisfet en tot el queprojectis i potenciïs en aquest dia. En l'amor equilibri. Els viatges que t'aportaran felicitatAparta unes certes angoixes que avui es faran presents. Deixa de pensar en les coses passades i bolca't a experimentar els gaudis de l'amor intens. Observa amb més interès.Assumptes familiars ocuparan la teva atenció en la jornada. Les amistats i parents t'ajudaran en tot. Escolta els consells i tot anirà bé. Bon moment per a posar ordre a la llar.Para esment a les despeses ja que avui n'hi haurà per sobre de les teves possibilitats. El sexe oposat t'atraurà més que mai i et proposarà noves aventures.Serà avui una jornada esplèndida i molt activa. Situacions excitants i plenes de sorpreses es manifestaran. La vida casolana canviarà molt. A la nit hi haurà sorpreses.