El teu horòscop d'avui: 26 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 25/11/2020 a les 15:19

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

És bon moment per a resoldre aquests assumptes pendents que tens dins del teu cercle familiar. Avui la teva paraula serà ordre i comandament per a tots. Trepitja amb fermesa i veuràs l'èxit està al teu abast.

