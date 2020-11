El teu horòscop d'avui: 25 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 24/11/2020 a les 15:10

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Atenció a les paraules i comentaris per part de persones pròximes, la possibilitat de calúmnies es fa molt evident. Aclareix sempre la teva posició de manera ferma i segura.

La teva energia es farà més visible avui i demostraràs als altres totes les teves capacitats i poder, res et pararà cap a l'èxit en tots els aspectes. Noves experiències amoroses.Intenta no impacientar-te tant. És clar que les coses van més lent del que deurien. No et desesperis que la nit et guarda una grata sorpresa. Passió pròxima.Dia una cosa conflictiva en el que a relacions es refereix. La comunicació amb els altres serà una mica dura però arribaràs a l'èxit per mitjà de la diplomàcia i el tacte. Usa el teu poder seductor.Cert aclaparament en les teves activitats, però aviat tot es posarà al teu favor, fins i tot en el món passional. La sort et somriurà en la jornada. La teva personalitat serà magnètica.Els teus reflexos i capacitat analítica es veuran avui reforçats ajudant-te a trobar fàcil solució al que es presenti. Arriba diners no esperats, fins i tot per l'atzar. Vigila si condueixes.Avui no comptis tant amb l'ajuda dels altres, hauràs d'enfrontar-te i solucionar tot pel teu compte i risc. Equilibri en l'amor. Busca gent i llocs agradables, necessites relaxar-te.No et fiïs tant de les persones que et facin promeses a la lleugera. Intenta arribar al final de les coses pel teu propi esforç. Viatges molt rendibles. Cuida el descans i gaudeix més.Serà en la llar i amb els teus on estaràs més a gust. La teva sensibilitat et farà guanyar l'amor i comprensió de tots. Sorpresa a la nit, algú t'impactarà molt.Controla els teus instints i ordena els teus sentiments per a no caure en els excessos amorosos als quals avui et veuràs inclinat, la gelosia a despertar és fàcil.Sense adonar-te et tornaràs una mica estranya en la teva manera d'actuar amb els altres. Tracta amb tacte als pròxims i avui tot anirà sense alteracions. Estàs canviant a millor.Els plaers i l'amor t'estaran esperant en cada cantonada, però no descuris els assumptes financers, pots tenir més d'una mala sorpresa. El teu magnetisme estarà en plenitud.