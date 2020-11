El teu horòscop d'avui: 24 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/11/2020 a les 15:12

Controla els teus nervis i posa més fe en el que fas. Així trobaràs la fórmula adequada per a moure't amb facilitat entre els conflictes. El teu poder de decisió farà un tomb a tot.

Cerca no ser tan dominant amb els sers estimats i així podràs treure més profit a les teves relacions. En el social la teva mirada serà molt captivadora, avui conquistaràs l'amor que buscaves.Una certa agressivitat en l'ambient acompanyarà una jornada molt vital i plena de sorpreses. Tracta de no barrejar assumptes materials amb els sentimentals. En el social tindràs una sorpresa.La teva imaginació i les teves ganes de viure i experimentar coses noves estaran a nivell molt alt. Et divertiràs en gran si no entres a aprofundir temes. Creix avui el teu magnetisme.La teva actitud liberal d'avui envers l'amor aportarà més problemes que solucions. Comunica't més amb la parella i tot sortirà a cor què vols. Tens molt a guanyar.Vés amb compte amb passar-te en menjars i begudes ja que el teu organisme avui no està per a excessos, estaràs molt sensible i reaccionaràs violentament abans de res. Més cura si condueixes.Per més bona voluntat que posis en la teva labor avui no hi haurà tantes compensacions. Tingues paciència que aviat veuràs el fruit dels teus esforços. No per molt accelerar-te guanyaràs més.Les teves emocions internes es troben en gran tensió. Els més pròxims pagaran els plats trencats si no controles el teu caràcter. Pren-te un respir i gaudeix més del que tens.Un cert nerviosisme interior i una ansietat poc controlada et posarà una cosa aspre en la relació amb els pròxims. Deixa't portar en els plaers, ho agrairàs.Un fort magnetisme accentuarà la teva capacitat de conquesta i et veuràs envoltat de situacions inesperades on la passió es farà molt present. El teu poder conqueridor no tindrà límit.Aixeca una mica més l'ànim. Encara que tot ho trobis està fora de control i amb poques perspectives les coses s'aniran solucionant per si mateixes. Pren-te temps per a cada cosa.La teva imatge personal està en alça. Això t'ajudarà a aconseguir el que més desitges encara que t'enfrontis a persones molt rígides. No temis a res i marca el pas en tot.