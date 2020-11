El teu horòscop d'avui: 23 de novembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Unes certes sorpreses dins del cercle casolà podran alterar un els teus plans. Així i tot tindràs la suficient força per a arribar on desitges. Estigues ferm en tot.Tindran detalls bonics amb la teva persona i et sentiràs vital en tots els aspectes. Però sobre totes les coses el pla sentimental serà el més actiu del dia.Si des d'un principi saps que els teus plans són molts i variats, centra't. El refrany «no deixis per a demà el que puguis fer avui» tingues-lo avui molt en compte. Arriba diners.Amb facilitat et sabràs guanyar l'atenció dels altres per mitjà del magnetisme que desprendràs avui. Faràs que més d'un o una s'enamori, augmenta el teu poder sexual.El nucli familiar t'atraurà molt fortament i dins d'ell passaràs moments feliços. Els teus desitjos seran complerts i t'acaronaran com a un petit capritxós. Aprofita el que té de bo avui.Si el teu interès se centra en avançar més en la teva professió o aconseguir que la teva imatge sigui més benvolguda del que fins ara és, no entris en massa detalls. Cautela si has d'invertir.Els canvis que desitjaves estan a punt de realitzar-se. Per part teva el millor que pots fer en un dia com avui és dedicar-te a conrear les teves relacions socials. Arriba diners per l'atzar.La teva capacitat de concentració està per sobre de la mitjana i no costarà res arribar a resoldre ràpid de cada problema que es presenti. Només fallaràs en l'amor, però no desesperis.En un dia com avui el millor que pots fer és tenir un petit detall amb la teva parella. Així calmaràs i solucionaràs problemes. Compte amb el que ferms o prometis, deixa-ho per a després.Posaràs totes les teves forces per a aconseguir els teus desitjos. Arribaràs a aconseguir-los si no t'aferres a records passats. Mira la vida amb més alegria i guanyaràs. La teva actitud la hi clau de totL'ambient el notaràs una mica enrarit. Mantente ferm en les teves idees sense entrar en lluita amb els altres i trauràs millors beneficis. Viatges rendibles, coneixeràs al teu amor.Hi haurà una gran activitat al teu voltant i això pesarà sobre el teu sistema nerviós. Tracta d'escapar de les aglomeracions i dedica-li més temps a l'amor. Avui és el teu dia per als plaers.