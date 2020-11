El teu horòscop d'avui: 22 de novembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 21/11/2020 a les 11:44

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els viatges aportaran alegries poc comunes en l'emocional. Tracta de controlar l'eufòria que et potenciaran per a no córrer riscos en l'amor, estàs propens a l'enamoramentSense adonar-te modificaràs la teva manera de pensar i sentir les coses. Facilitat per a entrar en discussió amb la parella encara que després arribaràs a un acord. Es resoldrà un assumpte pendent.Dia agradable tant des del punt de vista social com en els sentiments. Tot viatge que realitzis t'aportarà belles experiències vitals. Magnetisme de gom a gom.Hi haurà notícies que t'arribaran des de lluny que alegraran el teu cor i t'animaran perquè busquis altres maneres d'expressar-te. Magnetisme personal i seducció fàcil.El teu desig d'aventures estarà avui molt potenciat. Passar el dia a l'aire lliure serà el millor que puguis fer. Les teves tensions han de ser canalitzades immediatament i sense contemplacions.Assumptes de la llar t'atabalaran i no permetran llibertat per als teus desitjos. No obstant això, la nit t'ofereix una sorpresa que mai oblidaràs. Passions pròximes.El viatjar a llocs llunyans incentivarà les teves necessitats passionals i desitjos d'experimentar noves sensacions. Si desitges iniciar un amor avui és el dia. És una jornada per a les aventures.És recomanable que frenis el teu ímpetu a l'hora d'entaular una relació nova. El teu afany de domini atabalarà a la parella i la desmoralitzarà. Utilitza la diplomàcia i el teu poder seductor.Trobades amb persones llunyanes et portaran a viure noves experiències tant en el social com a íntim. Si desitges una nova vida avui és el moment d'aconseguir els teus objectius.Et costarà més del normal entendre a la gent. No és necessari que entris en conflicte ni en discussions, deixa't portar i experimentaràs major gaudi. Escolta i coneixeràs coses noves.Avui podràs fer-te amb les coses i les situacions que la gent et plantegi. El teu sisè sentit et portarà pel millor camí cap a l'èxit. Fins i tot en l'atzar tindràs una visió gratificantDescobriràs sensacions noves amb els nous contactes que iniciïs en aquesta jornada. El teu magnetisme atraurà al sexe oposat fins a límits insospitats.