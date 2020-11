El teu horòscop d'avui: 21 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 20/11/2020 a les 21:23

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Intenta dominar el teu caràcter ja que en la jornada et mostraràs molt agressiu amb els pròxims i pagaran justos per pecadors. Busca llocs i gent alegre, ells t'equilibraran.

Et sortiràs amb la teva només si avui ho fas amb diplomàcia, per contra si actues de manera rígida i inflexible perdràs molt del guanyat. Reacciona amb calma i veuràs els teus èxits.Hi haurà novetats amb caps o superiors. És un moment molt positiu perquè exposis els teus interessos i necessitats. Els astres estaran del teu costat avui, demana el que necessitis.Controla la teva sensibilitat, avui amb facilitat podran ferir els teus sentiments. No facis cas a determinades paraules de presumptes amistats, usa la teva intuïció a l'hora de conèixer-los.La teva intel·ligència es tornarà més aguda del normal i descobriràs noves i interessants ocasions d'èxit. No desaprofitis res, la sort acompanya i no temis fer canvis.Et costarà molt entendre a la gent que t'envolta. No t'impacientis i espera millors moments per a actuar. La nit promet una cosa apassionada i ple d'erotisme.Sense adonar-te variaràs totalment la teva manera de pensar i d'encarar les coses. El teu canvi serà tan fort que ni tu mateix te'l creuràs. Viatges feliços i la possibilitat de retrobament.A poc a poc t'aniràs reposant d'aquesta falta d'energia que tant t'atabalava i que et feia girar en un cercle sense sortida. Les coses tornen a somriure't, no deixis passar el nou que arribi.No facis cas de tot el que et diguin o prometin, les promeses no es compliran i portaran complicacions. Mira detingudament cada proposició i consulta amb la teva intuïció.Se t'han buidat bastants dubtes i et sents molt segur. No facis cas als plantejaments difícils d'altres persones que no volen el teu bé. Tu a la tevaEt veuràs motivat a intervenir en assumptes aliens posant la teva bona voluntat, però cuida molt els teus interessos, podries sofrir un fort revés. Astúcia i pas ferm en cada cosa.Assumptes pendents i de responsabilitat apareixeran avui on et veuràs obligat a prendre fortes determinacions i una nova organització en tot. Llança't sense pors.