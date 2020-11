El teu horòscop d'avui: 20 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/11/2020 a les 15:15

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui contactaràs amb caps o superiors, ells acceptaran les teves idees, però respondran lentament. Posa't seriós i ferm en el teu, veuràs que tot resulta al teu favor.

Avui la teva expressió amb els altres serà fàcil i arribaràs a calar profund en el cor dels pròxims. T'admiraran i requeriran per a coses molt importants. L'atzar et proveirà de guanys.Hauràs de sacrificar alguns dels teus gustos o plaers en funció de la realització de les teves responsabilitats familiars. Seran fàcils les discussions avui, per això aplica diplomàcia.Acusaràs uns certs comentaris aliens a la teva voluntat que endarreriran els teus desitjos, no donis importància i sortiràs airós de tot. Avui la teva personalitat podrà fer front a qualsevol embatLa teva imatge expressarà un fort magnetisme sentimental que ajudarà a aconseguir una major comunicació amb els sers estimats i l'assoliment de tots els teus desitjos i necessitats.Molt bona jornada si has de tractar amb superiors i caps o el públic en general. La imatge que donaràs potenciarà l'admiració i respecte de molts. Bona jornada per a inversions.La teva imatge personal de cara a la societat serà brillant i trobaràs amb facilitat el suport de gent sensible a les teves idees i projectes. També en l'amor hi haurà plaer i tot al teu gustAmb una mica d'esforç per part teva podràs salvar els obstacles que avui t'impediran arribar a concretar els teus desitjos amorosos. Sigues ferm i triomfaràs. La fortuna et somriurà.Sembla que avui no tens als planetes del teu costat i les coses no estan sortint com pensaves. No abandonis i veuràs que arriba l'èxit en tot. Posa avui més cura si prestes diners.La teva imaginació es farà patent en les teves activitats i et mostraràs imparable i amb gran força, tant per als teus deures com per als teus plaers. Es promet una nit de gom a gom.Unes certes persones obstaculitzaran els teus desitjos avui. Això serà una cosa passatgera si et mantens en la teva línia de lluita. No et tanquis en tu mateix, cerca sortides alegres i gent divertidaSi desitges tenir la jornada en pau no t'enfrontis de manera rígida als problemes que sorgeixin en la parella. Escolta els consells i no pretenguis guanyar sempre. Bon moment per a viatges.