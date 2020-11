El teu horòscop d'avui: 18 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 17/11/2020 a les 15:23

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva vena emotiva d'avui et llançarà a realitzar accions que no pensaves. Avui et donaràs corda sol i arribaràs molt lluny en tot. Endavant, no et frenis, a major decisió millors resultats.

Et costarà poder comunicar-te amb les persones pròximes, fins i tot el teu ànim una cosa alterada et tornarà més rígid del necessari davant l'accions dels altres, cedeix i guanyaràs.Una excessiva anàlisi de les situacions i una fredor emocional t'allunyarà per moments de la companyia dels teus. No barregis interessos amb l'amor i menys amb diversions.El decaïment anímic d'avui passarà aviat si no et tanques en tu mateix i t'allunyes de tots. Cerca nous amics i estimulants experiències afectives.És probable que avui sorgeixin gelosia en la parella o amics. Amb una mica de diplomàcia tot passarà. La teva imatge personal atraurà la passió i la passió. Arriben diners per l'atzar.Seria recomanable que et limitessis a ordenar els teus assumptes sense interferir en els aliens. El teu desig de bon fer no serà del tot recompensada pels altres, tu a lo teu.Veuràs com tot s'acomodarà al teu gust i necessitats. La gent que t'envolti aportarà solucions i es mostrarà més afectiva amb tu. Bon moment per a l'amor i les aventures.Molt ull amb els teus esclats d'ànim, l'ambient no acompanya i el teu susceptible humor haurà de ser controlat al màxim. Domina els teus nervis i possessivitat, així aconseguiràs l'amor.Avui corres el risc de perdre una amistat per les teves arrencades o paraules fora de lloc. Controla les teves emocions i sumaràs èxits, calma. Hi haurà un retrobament amb algú especial.Dia tranquil on els que t'envolten estaran feliços amb la teva presència. Et veuràs obligat a solucionar problemes aliens i ho faràs amb summa facilitat. Arriben diners fàcils per inversió.Viuràs emocions fortes i experimentaràs una rara sensació interior a l'hora de conèixer a una persona nova, això es diu amor a primera vista i avui tens tot al teu favor.Notaràs en el teu interior canvis que t'empenyeran a realitzar diversos girs en la teva conducta i activitat. Els teus assumptes seran molt diferents i excitants, això et portarà a experimentar guanys.