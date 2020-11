El teu horòscop d'avui: 17 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Si t'atreveixes a viure situacions intenses en el pla passional i eròtic avui és el dia, recarregaràs la teva energia vital i et sentiràs molt feliç. Canvis en la llar que et beneficiaran.

Posa avui atenció als teus deures i a la teva relació amb els pròxims, els descuits portaran enfrontaments. Tingues més paciència, tot canviarà aviat i tornaràs a ser el centre de tot.Procura descansar més i prendre't el temps suficient per a arreglar els teus assumptes, no et precipitis. En la llar hi haurà sorpreses i molt agradables que et compensaran.No esperis que els altres arreglin els teus problemes. Avui hauràs de tenir una actitud decidida darrere de concretar els teus desitjos. Novetats en l'amor i en les relacions.Les responsabilitats professionals aniran augmentant en aquests dies. Deixa que sigui la teva intuïció la que orienti els teus passos i aconseguiràs èxits segurs en tots els camps.Ull amb els nous coneguts, entre ells hi haurà una persona intentarà danyar els teus objectius. Centra't en el teu i no permetis altres intervencions que ho compliquin tot.Si t'obstines seràs en la jornada centre d'atenció de molts. Deixa't estimar però no t'oblidis de les teves responsabilitats amb els pròxims i la parella. Bon dia per a inversions.Tranquil·la jornada que només es veurà alterada si et fiques en assumptes de tercers. Treballa i diverteix-te en el teu i no et compliquis la vida. Vés amb compte si condueixes o has de viatjar.T'arribaran notícies llunyanes que faran canviar diversos dels teus projectes. És bon moment per a iniciar noves empreses i fins i tot un amor. Sort en l'atzar i viatges, el joc donarà sorpreses.T'arribaran beneficis de treballs o assumptes passats i estàs un bon moment per a realitzar noves i positives inversions. És hora de llançar-te a noves empreses.Podràs beneficiar-te dels nous coneguts i els contactes socials que avui desenvolupis. Els viatges i les visites t'aportaran alegries intenses i èxits. És el teu dia d'avanç en tot.En l'amor les coses no aniran tal com desitges, intenta donar temps al temps perquè tot s'equilibri. Seran avui fàcils les discussions en família, calma.