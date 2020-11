El teu horòscop d'avui: 16 de novembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 14/11/2020 a les 13:37

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Tot el que tingui relació amb l'intel·lectual o manual li trauràs avui el major dels beneficis. La teva part creativa es potencia i serà reconeguda. Compte amb els viatges i inversions.Deixa la tossudesa de costat i escolta més atentament els consells de les persones. Si segueixes en els teus tretze arribaràs a xocar de front amb els altres i perdre el conquistat.La Lluna d'avui no acompanyarà els teus sentiments i et posarà una mica desanimat. Vés amb compte amb la parella i els seus canvis d'ànim, paciència i diplomàcia. En la llar hi haurà canvis.La teva forta imaginació d'avui unida a una gran necessitat de gastar energies et portarà a estar impulsiu i directe amb la gent. Pisa ferm i arribaràs a tot, és un dia per a avançar.El teu nivell energètic en la jornada estarà per sobre del normal i necessitaràs canalitzar les teves tensions de manera ràpida. L'ambient familiar no serà l'indicat, cerca relaxar-te.Unes situacions no esperades dins del teu cercle familiar t'obligaran a realitzar despeses poc oportunes. Atenció als errors o perdràs tot. La teva intuïció t'ajudarà.Proponte i esforça't per mantenir avui una mentalitat més oberta. Arribaran a tu propostes que se sortiran del normal però has d'acceptar-les com són.La teva sensibilitat estarà a flor de pell i avui saltaràs a la primera. Si controles la teva personalitat trauràs benefici en tot, fins i tot en l'amor. Vigila més els diners, avui hi haurà diverses despeses.Els teus somnis s'estan fent realitat. No et quedis curt a l'hora de demostrar-ho davant els altres , guanyaràs l'admiració de molts, la teva imatge en alça. Es prepara una nit ardent.Un desplaçament t'aportarà belles experiències i situacions molt especials. Rebràs notícies de familiars que no esperaves. Sort en el joc i en les inversions que facis.Tracta d'aixecar l'ànim que les coses no estan tan mal com penses. Mira al teu voltant i veuràs que sempre tens a algú que et vulgui i estimi. La teva mirada serà avui molt seductora.Si desitges aconseguir els teus objectius de manera ràpida no et deixis portar per ningú per a arribar a ells. La teva intuïció et donarà les dades correctes. Hi haurà canvis en el social que et beneficiaran.