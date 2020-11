El teu horòscop d'avui: 15 de novembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 14/11/2020 a les 09:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui et costarà prendre decisions, però la situació t'obligarà a realitzar-ho com més aviat millor i fermament, no esperis a uns altres o s'avançaran a tu. Usa la intuïció en tot i veuràs l'èxit.En la jornada et comptaran secrets o et veuràs embolicat en una rara relació on es barrejaran assumptes sentimentals, estigues lluny i sortiràs guanyant.Assumptes financers alteraran la teva ordre de treball i cert mal humor complicarà la relació amb els altres. Utilitza la diplomàcia i arribaràs a l'èxit. Arriba diners per un deute pendent.Jornada complicada per esdeveniments dels pròxims que faran perdre temps i algunes oportunitats en la teva labor. Mantingues les teves idees i trepitja ferma, així arribaràs a l'èxit.No siguis tan pessimista ni detallista en assumptesdel cor o respecte a la relació dels altres, això et portaria molts problemes. Viu més la teva pròpia vida i gaudeix.Seran la teva imatge personal i la teva seguretat en l'actuarel que et farà avançar avui en els teus assumptes. Demostra seguretat i guanyaràs doble en tot. Un amor ocult apareixerà.La teva situació dins de la parella es tornarà una cosa inestable i són possibles enfrontaments sense molta importància però alteraran els teus nervis. Calma i paciència, la nit et compensarà.Bons moments per a la vida social en general que vindrà acompanyada de sorpreses i trobades que seran profitosos per a avançar en els teus objectius. Els astres estan del teu costat avui.De moment els teus plans i projectes laborals van ben encaminats. Només és la teva inquietud la que pot provocar retards o males interpretacions amb els socis o amics.Situacions favorables per al teu avanç personal es veuran accentuades pels teus reflexos que et faran captar totes les oportunitats a la primera. La sort amb tu, aprofita la ratxa.Un possible cansament general podria fer-te perdre una bona ocasió avui. Posa't les piles ja que la sort t'ajudarà i tot el nou que arribi avui serà reeixit.L'ambient familiar es farà de nou més pesat i requeriran la teva presència per a solucionar assumptes bastant complicats. Podràs amb tot i trauràs beneficis. Sort en viatges.