El teu horòscop d'avui: 12 de novembre de 2020

Actualitzada 11/11/2020 a les 10:59

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva energia es farà més visible avui i demostraràs als altres totes les teves capacitats i poder, res t'aturarà. Experiències amoroses que modificaran la teva manera de veure la vida.Intenta no impacientar-te tant. Està clar que les coses van més lentes del que haurien. No et desesperis que la nit et guarda una molt grata sorpresa.Jornada conflictiva pel que fa a relacions. La comunicació amb els altres serà una mica dura però arribaràs a l'èxit mitjançant la diplomàcia i el tacte. Arriben diners per l'atzar.Hi haurà un cert aclaparament en les teves activitats, però aviat tot es posarà a favor teu, fins i tot en l'àmbit passional. La sort et somriurà tant en lo material com en l'amor. Aprofita, és el teu dia.Els teus reflexos i la teva capacitat analítica es veuran avui reforçats ajudant-te a trobar fàcil solució a tot el que es presenti. Arriben diners no esperats. Posa més cura si condueixes o viatges.Avui no comptis tant amb l'ajuda dels altres, hauràs d'enfrontar-te i solucionar-ho tot pel teu compte. Equilibri en l'amor i satisfaccions en la intimitat. El teu acte control serà vital.No et fiïs tant de les persones que et facin promeses a la lleugera. Intenta arribar al final de les coses pel teu propi esforç. Viatges molt rendibles i retrobament amb algú especial.Avui serà a la llar i amb els teus on estaràs més a gust. La teva sensibilitat et farà guanyar l'amor i comprensió de tots. A la llar hi haurà canvis que afavoriran la teva felicitat.Intenta controlar els teus instints i ordenar els teus sentiments per no caure en els excessos amorosos als quals et veuràs inclinat. Bon moment per a realitzar inversions o canvis.Sense adonar-te et tornaràs una mica estrany en la teva manera d'actuar amb els altres. Tracta amb tacte als pròxims i avui tot anirà molt bé sense alteracions. En l'amor hi haurà novetats i canvis.Avui els plaers i l'amor t'estaran esperant en cada cantonada. Però no t'oblidis sels assumptes financers ja que pots tenir més d'una mala sorpresa.Para compte a les paraules i comentaris per part de persones pròximes a tu, la possibilitat de calúmnies es farà molt evident. Aclareix sempre la teva posició i aconseguiràs més èxit.