El teu horòscop d'avui: 11 de novembre de 2020

Actualitzada 10/11/2020 a les 15:15

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui demostraràs més que mai la teva capacitat de comandament i habilitat. Actua netament en tot el relacionat amb treball i guanyaràs més. Sort en l'atzar i en les teves noves empreses.

Controla el tipus de paraules i manifestacions que aboquis en les reunions socials, és fàcil que malinterpretin la teva intenció. Cuida més la teva imatge, avui estaràs observat per molts ulls.Avui estaràs molt sensible i reaccionaràs amb geni a tot el que et diguin els pròxims. Et proposaran un molt suggeridor negoci, tindràs sort en ell si mantens les teves idees.No permetis que els teus problemes, per greus que semblin, limitin la teva capacitat de lluita i èxit. Facilitat de disputes amb la família o amistats, deixa que els altres opinin, després actua.Estaràs molt sensible al que diguin els altres, no et deixis influenciar, avui és el dia per a avançar en els teus desitjos i per a aconseguir els èxits que et mereixes. Fermesa i decisió en tot.Els desplaçaments avui seran segurs. Compte amb els teus nervis que podran fer-te tenir grans oblits en els viatges. Feliç dia en família, descobriràs coses noves que ajudaran.La teva afectivitat i poder eròtic es sortirà dels límits normals. Notaran en tu una força que ho dominarà tot. Sort amb nous coneguts i amb els nous plans que t'imposis.No permetis que vells temors limitin una jornada plena de bones ocasions i noves emocions. Intenta deixar de costat el poc clar. Confia només en la teva ment i cor.Se t'estovarà el cor davant una situació de tipus amorós, més que conquistar seràs conquistat. La nit promet passions irrefrenables si et deixes portar pel teu instint i plaer.Físicament et trobes en un moment molt positiu, desplegues energia pels quatre costats. El teu cor busca aventura i avui la trobarà. La nit es presenta molt eròtica.Arribaran notícies de persones llunyanes que havies oblidat i aportaran sorpreses. La teva relació amb els pròxims serà molt fluida i amb beneficis cap a tu. Vigila els menjars i els excessos.Jornada amb sorpreses tant en el social com en l'íntim. En l'amor hi haurà canvis que faran millorar la teva situació i sentiments. No t'acovardeixis davant els imprevistos.