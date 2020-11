El teu horòscop d'avui: 10 de novembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 09/11/2020 a les 14:16

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Hauràs de prestar ajuda a algun amic i això canviarà totalment els teus plans per al dia.

Bona organització serà la solució a la teva jornada. No et deixis portar per desconeguts en res

En la jornada et trobaràs amb tantes decepcions com amb tantes alegries. Les positives podran amb la negativitat de qualsevol assumpte. Sort i sorpreses arribaran a dojo.Hauràs d'ajornar algun viatge per urgències d'última hora tant familiar com de treball. Dóna't suport en la parella i trobaràs grans solucions per a tot, però posa més atenció a les despeses.El teu poder passional i amorós anirà en augment i amb totes les persones que contactis, sobretot la teva parella, vibraràs i faràs vibrar tots dos cors. El teu magnetisme serà desbordant.Prepara't per a defensar-te d'algunes calúmnies o enveges procedents del teu cercle social. No reaccionis violentament i veuràs que passa aviat. Centra't més en el teu. Sort en atzar.Assumptes del teu interès material es resoldran al teu favor i rebràs alguna cosa que apreciaràs molt. Amb la parella viuràs moments de gran comprensió i afecte. T'arribaran notícies des de lluny.No et precipitis a prendre decisions importants que puguin canviar el teu futur. En els viatges les coses no sortiran al teu total gust, calma. La nit promet ser més excitant.És avui una molt bona jornada per a posar en clar la teva situació emocional i donar un gir a les teves intencions amoroses. La teva intuïció et guiarà fàcilment. Arriben diners no esperats.No et creguis tot el que et diguin avui les persones. Abans de fer un pas o prendre una determinació analitza els pros i contres. Tingues més cautela en tot. Vigila en els viatges.Intenta controlar una mica la teva excessiva alegria de viure. La gent que avui t'envoltarà no estarà a la teva mateixa altura i criticarà alguns dels teus actes. No entris en discussions i sortiràs vencedor.No et tanquis en el teu món i llança't a viure amb expansió les oportunitats que se't presentaran. En el que no et convé arriscar és en diners. Avui més amor i menys especulacions.Tot objectiu que et plantegis en el terreny passional tindrà una resolució ràpida. Podrà haver-hi discussions amb la família política però no passarà a majors. Bon moment per a invertir i viatjar.