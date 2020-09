El teu horòscop d'avui: 11 de setembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 09/09/2020 a les 09:46

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Una certa tossudesa en les teves accions t'enfrontarà amb els pròxims. Això no serà bé vist pels altres i t'implicarà discussions i embolics difícils de portar. La deessa de la fortuna et somriurà.

La teva vitalitat estarà una mica disminuïda al matí i et costarà més del normal complir amb tot. Relaxa la ment i tornaràs a ser l'imparable i guanyador de sempre. És un dia per a avançarSe't presentaran alguns inconvenients en els teus assumptes financers però gràcies a la teva habilitat sortiràs guanyador de qualsevol problema o obstacle. Usa la intuïció, fins i tot en amor.Es produiran canvis en la teva vida privada de molta importància per al teu futur, deixa l'orgull a part juntament amb les teves accions extremes. Si cedeixes una mica l'èxit estarà assegurat.Avui la relació amb les persones i la parella t'aportarà bones satisfaccions i nombroses sorpreses. Algú molt a prop et demanarà més afecte. L'atzar del teu costat, és un dia de sorpreses.La teva intransigència d'avui en el treball et portarà a una gran alteració d'humor i a un aïllament d'on no trauràs cap benefici. Centra't en un assumpte i avança, és el teu dia d'èxit.Sorgiran enveges i gelosia en el teu món del treball degut al teu comportament una mica altiu. Llima les diferències i guanyaràs en amics i resultats. Notícia sorpresa que canviarà plans a millor.La tranquil·litat que avui esperaves es veurà alterada per alguns problemes petits en la teva pròpia família. Paciència i tolerància seran les claus de l'èxit. Avui coneixeràs a algú molt especial.Amb facilitat podràs potenciar situacions sentimentals molt positives. Els teus ulls desprendran un magnetisme especial que captivarà a tots. La teva sensualitat modificarà la realitat d'avui.La teva vena romàntica es farà present i records del passat vindran a la teva memòria. Les relacions que amb els altres seran cordials i naixerà un amor molt apassionat. És el teu dia de plaer.Acusaràs una certa feblesa general que no et permetrà aconseguir tots els teus objectius. El teu mal humor sortirà a la llum i si no et controles perdràs molt. Deixa't estimar i gaudeix més de la vida.El dia es manifestarà tranquil i sense alteracions importants. És bon moment per a posar en clar els teus assumptes sentimentals i ordenar la teva vida. Avui has de fer el teu el primer pas en tot.