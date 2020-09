El teu horòscop d'avui: 10 de setembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 09/09/2020 a les 09:41

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Posa en marxa la teva intuïció per a saber el camí més positiu a prendre durant tota la jornada. En l'amor hi haurà una sorpresa inoblidable. Passió i erotisme a la nit, que serà molt llarga.

Cuida dels consells que vinguin d'estranys, escolta'ls i medita'ls abans d'actuar. Seria convenient que no et deixis influir per ningú. Astúcia i fermesa en tot, fins i tot en l'amor.Les teves emocions estaran més sensibles a les impressions del medi ambient. Serà una jornada propícia per a aconseguir un amor intens i ple de novetats. Nit eròtica que deixarà petjada.Viuràs alts i baixos en els teus ingressos, això canviarà el bon humor que tenies. Deixa't aconsellar per experts abans de llançar-te a noves aventures. La deessa de la fortuna porta notícies.Domina el teu aire de superioritat o et veuràs enfrontat amb les persones que més estimes. Utilitza la teva intuïció si has de decidir una cosa important. Sort en atzar i en viatges, és un dia d'avanç.La relació de parella o amistat serà motiu de més d'un pensament negatiu per part teva. Digues les coses directament i eliminaràs més d'un obstacle. Magnetisme sensual que captivarà.Molta activitat i poc temps seran les normes durant el dia, carrega't d'una bona dosi de paciència per a no caure en estrès. En l'amor equilibri i passió, estarà dominant en tot.Estaràs molt actiu i ple de bones intencions envers els altres que et seran recompensades àmpliament. En l'amor com en el social trobaràs la felicitat.Intenta emprar més temps en coses concretes i no et deixis portar per pensaments il·lusoris o plans utòpics. Llança't a la conquesta amb fermesa. Usa la intuïció fins i tot en temes d'amorNo et comprometis amb facilitat davant els requeriments de persones pròximes. Al principi el veuràs tot fàcil després canviarà. Utilitza la ment i no el cor, sobretot en temes financersEl teu esperit d'aventura s'accentuarà i et sentiràs amb ganes de menjar-te el món. Arribaràs a això si et centres en objectius concrets. Sort en atzar i en el que avui emprenguis de nou.El teu afany de conquesta es veurà molt activat i és fàcil que tinguis conflicte amb alguns superiors o persones pròximes. Utilitza la diplomàcia i guanyaràs més. Retrobament amb algú especial.