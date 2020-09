El teu horòscop d'avui: 9 de setembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 08/09/2020 a les 09:18

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Jornada interessant en el que a noves experiències es refereix. Un amor oblidat apareixerà de sobte i això modificarà plans i desitjos. Erotisme de gom a gom que captivaràs amb la teva sensualitat.

La Lluna d'avui farà ressaltar el teu mal humor davant dels altres. Controla una mica el teu geni i serà un dia amb guanys amplis. Descansa més i no t'enfrontis a ningú. La nit és teva en tot.Jornada fatigosa en el que a treball i relació amb la gent es refereix. Tots et semblaran uns pesats, però al final trobaràs compensació. Nit ardent que no oblidaràs per temps.Bona jornada per a afermar la teva carrera o la teva labor professional. Avui tindràs a caps i superiors de la teva part que acompanyaran i donaran suport als teus projectes. Fins i tot l'atzar et donarà sorpreses.Apareixerà algun viatge a última hora que arribaràs a organitzar d'una manera sorprenent. Gaudeix del temps que avui és per a tu i que, juntament amb l'amor, seran els teus èxits avui. Magnetisme.Tranquil pels teus assumptes econòmics en la jornada, estan protegits. Només es produiran canvis materials que t'obriran més possibilitats d'èxit. Estàs en bona ratxa, aprofita tot.El matí passarà sense cap problema amb els quals t'envolten, però en arribar la nit més d'un et portarà la contrària, cedeix una mica i guanyaràs. Hi haurà un retrobament amb algú molt especial.Et costarà el concentrar-te en la teva labor, això no afectarà en res els suculents beneficis que podràs obtenir de les teves activitats professionals. La sort amb tu si li poses més fermesa a totL'excitabilitat que demostraràs serà font de conflictes. Per a alguns seràs centre d'atenció i admiració, uns altres et criticaran, tu a lo teu. Jornada per avançar en el teu projectes.Jornada bastant tranquil·la si la vius sense donar-li major importància als problemes aliens. Viu amb intensitat el teu món interior, però avui tingues més cura si condueixes. Arriben diners.Hauràs de reforçar-te físicament ja que avui gastaràs molta de la teva energia. Al final del dia succeiran coses que compensaran tot el realitzat. Passió pròxima que alegrarà la teva vida i més.No et quedis curt a l'hora d'expressar els teus sentiments envers els teus. El perdre les ocasions d'avui et podria deprimir. Endavant, llança't, és el dia que has de conquistar-lo tot.