El teu horòscop d'avui: 8 de setembre de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/09/2020 a les 09:10

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Vés amb compte amb els nous coneguts que facis avui. No et deixis portar per grans promeses i posa els peus més en terra. Sorpresa ardent a la nit. El teu do conqueridor en alça.

Inquietuds internes tendiran a posar-te nerviós i això a portar-te errors de judici. Centra't en un assumpte i eliminaràs obstacles. Sort en atzar i una nit molt moguda amb l'amor.Alerta al que dius i al que fas, des de l'ombra estan observant els teus moviments perquè en el pitjor moment et critiquin. Avui és un dia per a trepitjar ferm i amb decisió.Avui i demà els teus moviments d'inspiració i d'activitat vital es veuran elevats al màxim. Jornada moguda on les teves accions deixaran petjada. Feliç retrobament amb algú especial.Mostra't amb més autoritat i veuràs com tots es posen al teu favor. Intenta no fer-li el joc als altres i posa totes les teves cartes sobre la taula. La sort amb tu en l'atzar i viatges.Avui et pots ficar sense adonar-te en una situació una miqueta delicada a nivell de relació. No assumeixis responsabilitats alienes a tu, t'has de mantenir avui en segon pla i guanyaràs més en tot.Encara que al principi no ho vulguis et veuràs envoltat de molta gent que desitja compartir amb tu moments agradables. Tot això aportarà sorpreses i guanys. Jornada positiva.Abans de ficar-te tant en la vida dels altres i sobretot de la parella repassa la teva pròpia. Deixa una mica més de llibertat als que t'envolten. Ull si condueixes o has de fer inversions.Avui seguiràs amb cara de pocs amics i el teu humor canviarà nombroses vegades el que t'impedirà que arribis a entendre't amb els més pròxims. Calma i paciència, el bo està per arribarNo se t'ocorri comentar cap de les teves aventures amoroses encara que hagin estat fa molt temps. L'única cosa que aconseguiràs serà buscar-te problemes amb la parella. Temprança i fermesa.El teu equilibri emocional d'avui el trobaràs solament en el contacte humà que desenvolupis dins del teu cercle familiar. L'atzar del teu costat, si cerques a la sort avui la trobaràs.Posa't una injecció d'optimisme i llança't a viure la vida tal qual es presenta. No et perdis en detalls i ves al gra que és el que compte. Cuida la dieta i els excessos, ho agrairàs.