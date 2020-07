El teu horòscop d'avui: 9 de juliol de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Avui els temes domèstics cobriran la teva atenció durant tot el dia. No t'impacientis, l'única cosa que aconseguiries seria perdre el control i el teu bon humor. Relaxa't més i cedeix una mica.No et precipitis en el teu actuar ni apuris als altres en la resolució d'assumptes. Així quedaràs bé i ells solucionaran els teus problemes. Amb diplomàcia encertaràs i trauràs profit.Hi haurà fluctuacions en el teu humor durant el dia. Interessos materials alteraran la teva relació de parella i crearan disputes amb els pròxims. Mostra't més comunicatiu.La jornada es presenta molt activa i hauràs de gastar molta energia per a aconseguir objectius. Força no et faltarà i els resultats seran òptims. Viuràs una situació sorpresa.Dia molt mogut on el temps passarà massa de pressa, no t'acceleris ja que les coses es posaran en el seu lloc sense intervenció teva. Prepara't per a una nit apassionada.Jornada molt activa en tots els plans. La teva imatge emetrà un magnetisme molt especial i captivaràs el cor de molts aconseguint tot el que desitges. Estàs en bona ratxa.Mantenir-te avui en un segon pla et permetrà analitzar per complet la situació real en la qual et trobes. Tant en l'amor com en els negocis aconseguiràs els objectius.Molta gent t'envoltarà al llarg del dia i estaràs molt sol·licitat sentimentalment. Amb seguretat arribaran situacions passionals. La nit promet ser excitant i captivadora.Es presentarà una jornada bastant tranquil·la sempre que no et fiquis en assumptes aliens o facis de tu interessos d'uns altres. El costat amorós somriurà avui.Si pots, posterga les teves reunions i decisions per a últim moment, així trobaràs als altres amb una predisposició més positiva cap a tu i els teus interessos. Arriben diners per l'atzar.El dia es dividirà en dues parts molt diferenciades, en la primera acusaràs mandra per a després passar, sense adonar-te, a una activitat màxima. Èxits en el social i amb un nou amor.