El teu horòscop d'avui: 8 de juliol de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/07/2020 a les 20:00

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Una sorpresa canviarà els plans. Procura no enfadar-te ja que coneixeràs a gent important per al teu futur professional. Agradables moments en la família que et donarà una sorpresa.

Com més reafirmis la teva personalitat dins de la unió millors moments passaràs en un futur pròxim. No cedeixis per temor a ferir a uns altres. Dia reeixit si ets ferm.Domina el teu mal humors a casa i a la feina o arribaràs a desconcertar als més pròxims. A última hora del dia dedica't a passejar en solitud, guanyaràs més.Un sentiment de solitud envairà el cor i les amistats i la parella podran arribar a cobrir aquest buit interior. No et llancis a noves aventures. Mantente ferm i valora el que tens.Jornada molt alegre on serà el centre d'atenció de molts. El teu magnetisme personal atraurà la mirada de molts i un intens amor per algú molt especial.Pocs són els inconvenients que s'interposaran en el teu pas a la realització dels teus objectius. Hi haurà canvis positius en tot. Jornada plena de bones sorpreses.Et trobaràs ple d'alegria per notícies relacionades amb família. Si hi ha reunions en societat mantente el més callat possible i observa bé a tots.Sempre és bo fer algun tipus de discriminació entre la gent que t'envolta. Però no siguis massa selectiu i perdis als bons. Relaxa't més en tot i et guanyaràs l'amor.Avui captivaràs amb facilitat ja que la teva imatge va en augment i brolla de tu una sensibilitat especial que es farà notar en cada paraula i gest. La sort estarà amb tu.Les persones que t'envoltin sabran valorar totes les teves aportacions i idees per a nous projectes. Avanci i no et quedis curt en el teu projectes. Nit ardent en l'amor.Arribaran notícies agradables de familiars i amics que feia temps no veies. El teu estat anímic es trobarà en plena forma i conquistaràs el que desitgis. Posa avui atenció si condueixes.Calma els teus nervis i no vulguis arribar a fer moltes coses en el dia, realitza l'indispensable. Hi haurà desacord amb superiors, reflexiona abans d'actuar. No t'acceleris i tot anirà bé.