El teu horòscop d'avui: 7 de maig de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 06/05/2020 a les 13:54

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Durant el dia seràs protagonista en tot i comptaràs amb les persones que menys t'esperes per als teus projectes de treball o en la llar. Avanza tranquil, arribaràs a tot amb grans beneficis.Apareixeran imprevistos en la teva jornada i faran que t'espavilis en tots els sentits. Les relacions amb la societat seran transcendentals. Cuida més la teva imatge i la butxaca. Temprança.No et deixis convèncer fàcilment per terceres persones. Raona abans d'actuar o canviar de plans o idees. Podràs organitzar millor els teus petits estalvis. L'atzar et donarà una sorpresa.Et trobaràs melancòlic i trobaràs a faltar alguna bona amistat. No donis tantes voltes a les coses. Algú desconegut et farà propostes de treball, llança't sense por. La sort amb tu.No siguis tan absorbent avui i més amb la gent que et vol de debò. Una mica de llibertat de moviment no va malament a ningú, aplica-ho per a aquest dia. Posa més cuidat si condueixes, fàcil despite.Estaràs obligat a realitzar un desplaçament que no aportarà tots els beneficis esperats. Vigila una mica més la teva salut, t'estàs estressant de nou. Busca aire lliure i companyies alegres.Descobriràs coses noves que fer en el teu món laboral o en la pròpia casa, això et portarà a elevar la teva pròpia estima per a la teva persona i pujar l'ànim. Dia amb sorpreses en l'amor i la llar.Abandona les lluites absurdes que es produeixin al teu voltant, no et portaran a res positiu. Busca't distraccions per a últimes hores, ho necessitaràs. La nit t'ofereix sorpresa eròtica.Els assumptes familiars pesaran més que els socials. L'activitat laboral donarà bons fruits i tot la teva obstinació aconseguirà que avanços professionalment. Sort en atzar i en les inversions.Avui aconseguiràs tots els teus objectius si permets més als pròxims secundar la teva labor. Els guanys seran fàcils i la teva imatge personal captivadora. Més cuidat si condueixes o viatges.La tensió laboral descendirà bastant i passaràs una jornada tranquil·la i plaent. Rebràs una comunicació que et farà veure les coses d'una altra manera. En l'amor viuràs experiències.Viuràs una situació molt feliç amb un parentamb el qual projectaràs noves idees de futur.Mesura les teves paraules a la feina, i comporta'tnetament, tots t'observen. Temprança.