El teu horòscop d'avui: 5 de maig de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/05/2020 a les 13:48

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Brollaran les oportunitats amoroses com per art de màgia i et sentiràs com en un somni. Avui viuràs l'experiència d'un amor a primera vista que canviarà els teus plans. Sort.La teva manera d'expressar-te avui serà molt agradable per als altres però produiràs nombrosos canvis d'humor amb els quals desorientaràs al més pintat.Et trobaràs una miqueta atabalat tant a casa com en el treball, però si apliques un ordre tot anirà pausat. Compleix amb visites familiars. Precaució en viatges o si signes documents.La teva sagacitat en els negocis serà molt manifesta i podràs fer-te amb summa facilitat amb l'objectiu que desitges. En l'amor la cosa no serà tan clara avui, temps al temps. Arriba diners.És fàcil que avui contactis amb una persona que et magnetizará i sorprendrà. Sentiràs per ella una cosa especial i no podràs ocultar-ho. La gelosia es faran presents en algú pròxim.Una cosa oculta està passant pel teu cap i et manté molt ansiós. Fins que no aconsegueixis el teu objectiu utilitzaràs els camins més il·lícits. Assumptes de la llar canviaran els teus plans.La gent que t'envolta no estarà molt d'acord amb els teus projectes o idees. Encara que et posis com una fera serà poc el cas que et faran. Serà la nit on et trobis molt feliç.Posa molta atenció als teus temps de descans i no t'arrisquis per tossudesa ja que perdries més del pensat. Els nervis et jugaran una mala passada. A tot arribaràs si et centres.A nivell social i de parella la teva imatge personal ressaltarà en gran manera i captivarà l'atenció possibilitant-te la conquesta de tots els objectius. Jornada amb sort en l'atzar i en els viatges.Tindràs un dia positiu i alegre. Però el teu cercle d'amistats et captivarà més del necessari i perdràs una oportunitat a nivell laboral. Mesura més el teu temps i no barregis deures i plaers.Apareixerà en tu una forta impulsivitat en el terreny dels sentiments que sorprendrà a la parella i et farà viure moments íntims intensos i vitals. Pasionalidad per trobada d'amor.Durant el dia d'avui hi haurà canvis profundstant en les teves activitats socials com en el treball. Aprofita per a plantejar idees noves iamb futur, avui els superiors accediran a tot.