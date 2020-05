El teu horòscop d'avui: 3 de maig

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 02/05/2020 a les 10:58

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Canalitza les teves tensions d'avui fent tasquesa l'aire lliure o gaudint de les teves apetències.Practica tot el dia la tranquil·litat. No discuteixisper assumptes de tercers. Calma.Estaràs actiu i resistent. Reunions en família o amics et faran trobar-te bé amb tu mateix. Cuida amb les begudes i els canvis de temperatura. Nit agitada amb sorpresa d'amor.Concentra't més en els teus costats forts i deixaa part les teves pors. No donis tantes voltes a idees que no et condueixen a res. Demana consell als més pròxims i no dubtis a actuar. Temprança.Mentalment et trobes espurnejant i concentrat en tot. Deixa participar també d'això als quals t'envolten. Avançaràs tant en el professional com en l'íntim.Jornada una miqueta fada i gens brillant. Hauràs de posar-li una mica de la teva imaginació perquè siguimés acceptable. Cuida amb els menjars. Millor relació amb nous coneguts que portaran sort.Si els altres no trenquen el silenci o no comparteixen coses amb tu llança't sense por a la conquesta de la seva atenció i passió. Avui pots anar de guanyador sense problemes, aprofita el nou.No facis cas de les promeses que avui t'arribaran en gran nombre, seran fàcils però falses. Curts viatges a última hora. En el treball hi haurà canvis a millor i èxits. L'atzar donarà sorpreses.Notícies inesperades arribaran avui com per art de màgia. Et sentiràs molt acompanyat vital i emocionalment, les alegries calmaran la teva ansietat. Es despertaran noves sensacions.Un gran nerviosisme farà que deixis diverses coses a mitjà fer. Estàs necessitat de profunds canvis i ells arribaran de manera ràpida. Prudència en viatges i en signatures o inversionsLa teva comunicació amb els pròxims serà fàcil. Interessos nous apareixeran juntament amb positius projectes. No barregis responsabilitat amb diversió. La nit es prepara molt passional.La relació amb els altres serà fàcil. Encara que t'aïlliso no et comuniquis la teva imatge magnetizará a més d'un. Ull amb la gelosia i enveges que es potenciaran. Arriba diners per atzar.La teva força intel·lectual estarà de gom a gom. Podràs dominar a tota persona que se t'acosti avui. Possibilitats d'aventures amoroses. Jornada interessant per a demanar millores i augments