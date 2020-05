El teu horòscop d'avui: 2 de maig de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 01/05/2020 a les 18:49

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Estaràs sensible a les accions dels altres. Seràs comprès només per pròxims, això pot deprimir-te. Si et mantens ferm en les teves conviccions i arribarà l'èxit, força i ves a per totes.

Si queden coses per resoldre o aclarir avui és el dia. Llança't amb força a l'obtenció dels teus drets i veuràs el fàcil que serà guanyar. No deixis que tercers es fiquin en res, tu ves a la teva.L'ansietat es presentarà. Intenta refrenar-te en les teves accions. Cuida les teves paraules ja que avui és fàcil que fiquis la pota. En la família trobaràs refugi i pau. L'atzar et donarà una sorpresa.Els diners et somriuran durant la jornada. Les situacions més difícils seran salvades sense problemes i t'aportaran beneficis. Bona jornada per a viatges i realitzar inversions o compres.Mostra't el més natural possible i deixa't portar per la improvisació, veuràs com això ajudarà molt per a aconseguir els objectius. Ampliaràs el teu cercle amb gent important. Fermesa.No li facis el joc als altres i concentra't rígidament en els teus objectius o dispersaràs energies inútilment. Qualsevol detall que tinguis se't compensarà. La nit promet passió.Encara que amb recel les persones que avui t'acompanyin t'ajudaran en els teus plans. Hauràs de mostrar-te enèrgic perquè compleixin els teus desitjos. No busquis lluny el que tens a mà.Bon moment per a trobar sortida ràpida als problemes i dubtes que et pesen. No temis als enemics ni als obstacles encara que siguin grans. L'atzar i la sort t'acompanyaran.Bona jornada per a trobar equilibri emocional tan necessitat per tu últimament. No t'oblidis de les teves responsabilitats, però relaxa't. Ardent jornada en l'amor amb una nit inoblidable.El teu món emocional es trobarà descontrolat i la teva gran sensibilitat patirà alguns cops. No subestimis al contrari i continua ferm en les teves idees. La parella et donarà una sorpresa.Assumptes d'índole familiar centralitzaran la teva atenció i alteraran els teus plans. Actua amb discreccio i no et deixis convèncer a la primera. Intenta ordenar millor les teves accions, guanyaràs en això.Jornada molt activa però hauràs de prendre-la amb paciència per a no caure en el mal humor. Els teus esforços seran recompensats. Amb paciència arribaràs a tot i més. L'atzar et donarà sorpreses.