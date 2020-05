El teu horòscop d'avui: 1 de maig de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 30/04/2020 a les 14:19

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Bon moment per a fer valer la teva personalitat en el cercle íntim. Tot el que avanços en això et donarà fruits positius. La parella acceptarà tot el que diguis i t'estimarà més. Magnetisme.

Contactaràs amb algú que aportarà més retards que beneficis, així i tot sortiràs airós de la situació usant la teva intuïció. A la nit selecciona amb qui te la jugues en l'amor.Viuràs diversos canvis als quals no estaves preparat. Intenta no posar-te en actitud dogmàtica ja que si ho fas perdràs terreny. Busca gent i llocs tranquils, necessites calma.Avui et trobaràs amb gent que et farà pensar en coses passades. Bon moment per a organitzar el teu futur sentimental. Cura si viatges i condueixes, allunya a les presses. Arriba diners.Si conserves la calma veuràs clarament la solució als problemes d'avui. Viuràs noves experiències en l'amor. La nit promet ser excitant i romàntica. Magnetisme sexual.Serà en la llar on desplegaràs la teva energia. Les relacions íntimes se't donaran de manera fàcil i instantània. Et preocuparà la salut familiar. Bon moment per a canvis en la llar.Vigila amb els viatges curts. No esperis d'ells tot el que al principi prometen. Intenta que les companyies siguin les més adequades. No et mostris dogmàtic i guanyaràs la partida.Els teus reflexos t'ajudaran a descobrir alguna cosa que estava ocult. Tot el que facis pels altres et servirà per a sentir-te més segur. La família t'aportarà sorpreses. La nit promet passió.En la teva vida íntima manifestaràs cert grau de rigidesa i autoritarisme. No compliquis tant les coses pensant mil vegades el que has de fer. Deixa a la teva intuïció jugar, guanyaràs més.Avui mostraràs massa rigidesa, controla't més. Tingues més consideració i trauràs beneficis. Una notícia d'últim moment canviarà els teus plans i fins i tot els teus sentiments. Calma.Si les situacions que vives a la teva família es mostren complicades la teva capacitat intel·ligent d'avui t'ajudarà a sortir airós de tot embolic. Nit molt agitada en l'íntim, temprança.Cerca diversions fàcils i on no hagis d'arriscar. Si assumeixes compromisos t'implicaran complicacions. Cura amb els excessos i controla el descans. Avui millor només en tot.