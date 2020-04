El teu horòscop d'avui: 27 d'abril

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 25/04/2020 a les 12:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Una gran força interior t'empenyerà cap a larealització de nous projectes i a la cerca d'interessants aventures, fins i tot en el pla de les passions i sentiments.Una actitud de superioritat per part de la teva parella o dels teus sers estimats et ferirà en el més profund. Intenta controlar-te perquè la sang no arribi al riu.Assumptes de contractes i associacions mantindran la teva atenció durant tota la jornada. Revisa bé tot el que et prometin per a no deixar cap cap solt.Els contactes amb caps o superiors seran obligatoris i per tant hauràs d'actuar amb summa diplomàcia per a aconseguir totes les teves finalitats. El teu gran magnetisme captivarà a un amorEl teu humor serà variable durant la jornada i etnotaràs despistat, respira profund i avançasense por. Assumptes financers una mica complicats apareixeran però podràs amb ells.Intenta trencar el teu silenci i no permetis queaquestes idees que giren pel teu cap de maneracontínua anul·lin la teva pròpia personalitat i obstaculitzin la comunicació.La gran activitat que es manifestarà al teu voltant t'ajudarà a oblidar les tensions passades. La teva seguretat sortirà a flotació i l'amor serà profund i ardent.Controla el teu orgull o et veuràs enfrontat no solsamb la parella. Amistats molt pròximes a tu et cridaran l'atenció i no es posaran molt d'acord amb les teves idees.És un bon moment perquè caps o superiors escoltin i aprovin les teves idees i projectes. El sexe oposat t'aportarà una ajuda indispensable en tot. Confia més en la teva vàlua.Intenta flexibilitzar la teva ment i no et quedis ambpensaments estrictes. Si ho fas poc o res avançaràs en els teus plans i en els teus sentiments. Avui et beneficiarà l'atzar i els viatges.Els contactes que tinguis seran de vital importància per al teu futur tant professional com emotiu. Avui no sortirà tot el que desitges però la nit serà voluptuosa i amb passió.Tots agraden del teu caràcter dolç i harmoniósi això serà el que al llarg de la jornada ajudia variar certes tensions provocades per persones sense escrúpols. Podràs amb tot.