El teu horòscop d'avui: 24 de febrer

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/02/2020 a les 11:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Es posaran a prova totes les teves aptituds professionals i humanes. Seràs el centre d'atenció i crítica, el teu valor i seguretat et farà guanyar. Para esment a viatges i nous contactes.

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La sort acompanyarà avui les teves activitats laborals i socials. Tot canvi que facis t'aportarà beneficis. Es resoldran assumptes que tenies pendents. És un dia d'avanç i èxitAplica diplomàcia en tot moment. Les relacions socials d'avui seran tibants i contradictòries. La parella t'ajudarà a solucionar-les. No t'obstinis i guanyaràs de totes totes.Et sentiràs ansiós i amb ganes d'abastar-ho tot. Tingues calma i centra't en un assumpte. En l'amor viuràs una cosa molt bella i que et farà molt feliç. Arriben beneficis per l'atzar o inversió.Vitalment et trobaràs en el millor moment. La tevacapacitat de treball i d'organització superaràa qualsevol. El sexe oposat t'admirarà i captivarà. Les passions seran fàcils i ardents.Apareixerà certa competitivitat en el teu treball. No facis cas a enveges i la gelosia. Un familiar pròxim necessitarà la teva ajuda que correspondrà després, tot el que aportacions et tornarà crescut.La situació emocional anirà equilibrant-se en gran manera. El teu magnetisme personal serà fort i dominant. Para esment als documents que ferms. Dia per a avançar en tot i més.No t'entossudeixis tant a conquistar avui més beneficis dels previstos, queda't amb el segur i no arrisquis. Controla més les teves despeses. Només l'amor es mostrarà complaent.Et sentiràs impulsat a experimentar una excitant aventura en l'amor, avui no estan totes amb tu així que prepara't per a l'incert. En viatges hi haurà èxits segurs, així com en l'atzar.Serà més fàcil avui arribar a resolucions en el laboral i afectiu. La teva paraula tindrà molt pes i trauràs beneficis. Sorpresa excitant en amor que et pujarà pels núvols.En el social no hi haurà variants importants, serà en el teu món íntim on trobaràs avui la plenitud dels teus desitjos. El sexe oposat t'acaronarà molt i et sentiràs com el rei de la creació.Jornada molt activa en el social, la teva imatge personal atraurà nous contactes i una relació particular que desencadenarà un romanç. És el teu dia d'expansió, aprofita el teu magnetisme.