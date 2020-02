El teu horòscop d'avui: 23 de febrer

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/02/2020 a les 10:40

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Viu les coses amb calma, avui les situacions en el laboral i en el domèstic es desenvoluparan lentament. La sort estarà en els viatges i amb els nous coneguts. Fins i tot l'atzar sorprendrà.Seràs el centre d'atenció per part de tots els que t'envoltin. Cuida la teva activitat en el treball ja que les crítiques són fàcils. Segurs viatges i molt rendibles. Bo per a invertir.Controla els teus nervis i la teva excitabilitat. Tindràsnombroses reunions i noves trobades on la teva intuïció t'ajudarà a treure beneficis. Sort en el material i fins i tot en els jocs.Es plantejaran nous i interessants projectes. Anímicament et trobaràs en plena forma i les teves conquestes materials i sentimentals seran fàcils. La sort amb tu, aprofita el nou.No et deixis portar per les primeres impressions del que en la jornada et comptin. Analitza tot acuradament i escolta els consells d'afins. La nit ofereix sorpreses.Jornada bastant agradable on la teva personalitat i imatge pública brillarà més del corrent. Amb la parella i socis hi haurà equilibri. Cuida més les despeses i si condueixes avui.Domina la teva tossudesa tant en el social com en l'íntim. Viuràs una agradable sorpresa que canviarà la teva vida futura. Novetats en la família i beneficis en el laboral o en els viatges.La teva excitabilitat emocional estarà avui de gom a gom. L'amor et somriurà i el teu magnetisme personal pesarà molt sobre els altres. Canvis en la llar que beneficiaran. La passió està molt a prop.Es plantejaran nous projectes que seran molt beneficiosos a llarg termini. Les teves aventures amoroses podran augmentar avui en intensitat i et veuràs conquistant l'amor d'algú especial.Millor comunicació amb la parella i els afins. Les teves responsabilitats laborals creixeran però també els guanys en això. A la nit sorpresa plaent que canviarà plans.Arribaran certes enveges al teu voltant però ràpidament seran neutralitzades. L'amor i l'afecte dels teus es faran fortament presents. Seràs avui centre d'atenció de molts.En el treball com en les teves relacions socials augmentarà el nombre de triomfs i facilitats. L'amor es farà present una veus més, no el desaprofitis. La Fortuna et donarà una sorpresa.