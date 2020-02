El teu horòscop d'avui: 21 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 20/02/2020 a les 14:26

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Algú demostrarà el seu amor amb tu i si et mostres indiferent feriràs la seva sensibilitat. Si desitges aventures fortes avui és el dia, aprofita tot. Les coses es posen al teu favor avui.

Reunions amb amistats i pròxims seran el millor remei per a les teves tensions. Amb la parella tot anirà bé si cedeixes una mica. Sort en atzar i negocis, apareixerà una bona oportunitat.Arribaran notícies i et veuràs impulsat a moure't més ràpid. En família viuràs intensos moments i bones gratificacions emocionals. Un dia de moltes i bones experiències.Si vols canviar els teus objectius amorosos o aprofundir el que ja tens avui és el moment oportú. La teva facilitat de paraula ajudarà. Magnetisme eròtic de gom a gom i sensualitat marcada.Les relacions íntimes aniran en augment i la teva facilitat per a compenetrar-te amb la parella avançarà. Hi haurà sorpreses en el familiar i felices notícies socials. Les finances van creixent.Posa cura en els desplaçaments que facis. Escolta atentament els consells que t'arribin de pròxims. Cuida la dieta i els excessos, en l'amor podràs passar-te el que desitgis i més.En el familiar la situació serà una mica monòtona i avorrida. Per contra en el social l'activitat serà màxima i molt vital. És un dia on la teva imatge social brillarà captivant sense buscar-lo.En el teu cercle familiar hauràs d'actuar amb més fermesa i no deixar-te portar per enraonies. Les relacions íntimes seran molt equilibrades si mantens fermesa. L'atzar estarà amb tu avui.Tant l'amor com les relacions en general es manifestaran avui molt positivament cap a tu. Aprofita això per a guanyar en els teus interessos. La teva mirada serà magnètica i amb eròtica encesa.Vitalment et trobaràs en plena forma i això et portarà a buscar noves i excitants experiències en l'amorós. Avui no hi haurà límits per a la passió. Si controles els excessos guanyaràs.En el domèstic hi haurà importants canvis que t'ajudaran en el teu futur. T'has de mantenir ferm en les teves idees i així aconseguiràs tot el que desitgis. Tens els astres al teu favor.La teva relació amb els pròxims serà intensa i a través d'ells aconseguiràs els teus objectius. L'amor estarà avui molt a prop i molt fort. Si obres el teu cor descobriràs un nou món en tot.