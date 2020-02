El teu horòscop d'avui: 19 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 18/02/2020 a les 10:21

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En la jornada hi haurà interessant novetat en la teva àrea financera. Creixeran els teus ingressos i hi haurà inversions. L'amor continua estant a prop i apassionat. Avui la teva imatge serà la d'un guanyador nat.

Més diplomàcia o t'enfrontaràs fortament amb el sexe oposat, la teva sensibilitat serà ferida. Vés amb compte en els viatges curts i en les paraules que diguis. El social et beneficiarà més avui.Intenta ser més prudent en les teves accions tant en el treball com en les teves relacions íntimes. No demanis més del que et correspon, cedeix una mica avui i tindràs tot al teu favor.La teva imaginació serà en la jornada desbordant i la podràs aplicar amb summa facilitat i èxit en els teus treballs i assumptes domèstics. Bon moment per a millorar el teu treball i guanys.Augmentaran les teves accions i contactes socials. Intenta evitar enfrontaments i discussions en el dia. El teu magnetisme personal augmentarà i t'obrirà noves portes a l'èxit. Fermesa en tot.No et deixis convèncer fàcilment pel que et diguin els nous coneguts i molt menys per les seves crítiques. Només en la parella trobaràs comprensió. Para esment al volant i en els viatges.Amistats i temes familiars cobraran avui major importància. La parella et buscarà amb ansietat, para esment en això. En el financer hi haurà canvis i despeses generadores de beneficis.Et sentiràs una mica nerviosa i et costarà bastant la comunicació amb els més pròxims. Busca activitats relaxants i mira més els teus interessos actuals. La nit es presenta molt passional.La teva capacitat de magnetisme amorós s'activarà en la jornada en gran manera. Et serà molt fàcil captivar a qui desitgis. Vigila amb la gelosia i les despeses innecessàries que lamentaràs.No et deixis portar avui pels guanys fàcils i mira més pels teus interessos financers. Avui l'atzar no està del teu costat però l'amor plenament. Aprofita això per a trobar la felicitat.Tant en el privat com en la social passaran canvis importants. Intenta mantenir-te tranquil o perdràs bones opcions i èxits. Si tens clars els objectius èxit segur.Els llaços afectius augmentaran en la jornada on seràs el centre d'atenció de molts. Naixerà una nova amistat molt profunda i llarga. L'atzar i les inversions estan al teu favor.