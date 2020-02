El teu horòscop d'avui: 18 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 17/02/2020 a les 13:43

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En cap altre lloc et sentiràs més relaxat i feliç com en el teu ambient casolà que avui t'acollirà. Seràs el centre dels quals et volen. En el social hi haurà retrobament amb algú especial.

Avui disminueixen les teves despeses, gastaràs més del que cal i això et passarà factura. Escolta els consells i no et precipitis abans de res amb els nous coneguts, cautela en tot.El dia transcorrerà amb calma referent al treball. A última hora del dia et proposaran reunions amb amics de molt d'interès per al teu futur. Posa més cura si condueixes o viatges.No tinguis cap por a saltar-te avui regles i comportaments. La sort està del teu costat. Viu la vida amb plenitud que tota la resta et seguirà. Avui és un dia perquè triomfis i gaudeixis.Durant el dia et trobaràs amb més d'una sorpresa en el comportament dels teus pròxims. No tinguis en compte el que diguin, centra't en lo teu que avui tens moltes coses a guanyar.Oblida els prejudicis i llança't a experimentar noves sensacions. Avui és una jornada propícia per a endinsar-te en les experiències de la passió total. La teva imatge tindrà un halo magnètic.Per una vegada deixa de pensar tant en les petites coses i dóna més temps als que realment mostren afecte cap a la teva persona. L'amor i la passió molt a prop. La deessa de la Fortuna amb tu.A mesura que passin les hores et sentiràs més feliç i captivat per les situacions que es presentaran. No et precipitis que la nit és llarga i avui convé dosificar la teva energia. Temprança.Apareixeran novetats en el teu àmbit laboral que si les saps aprofitar t'ampliaran les perspectives. Tindràs ajuda i suport de companys, no desaprofitis res. Nit per guadir.El millor remei a les teves tensions d'avui passarà pel fet que trenquis amb els lligams que et subjecten. No donis tantes voltes a les coses. Posa més cuidat si condueixes o viatges avui.Et mostraràs més liberal en els sentiments i en les emocions. La teva imatge personal serà molt captivadora, però cura no se't pugin els fums i facis malbé l'aconseguit, calma.Fàcils complicacions en el teu món sentimental a causa de paraules aquestes sense molt de cap. Pensa les coses dues vegades i no discuteixis tant. Controla despeses i no prestis diners avui.