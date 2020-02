El teu horòscop d'avui: 17 de febrer

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/02/2020 a les 10:33

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva emocions internes seran viscudes amb majorforça i estaràs necessitat de més afecte quetrobaràs en algú molt pròxim. No desestimis les propostes que et facin en treball.Segueix en igual línia d'actuació sense precipitar-te ni donar la nota. És preferible passar desapercebut i fer el teu propi joc en secret. Controla més el que diguis i deixa't voler més.El teu caràcter no podrà contenir-se i podries caure en excessos que després lamentaries. Els teus desitjos d'aventures i ficar-te en assumptes insòlits es veuran complerts. Cura amb les distraccions.La teva imaginació jugarà un important paper en les relacions de parella, estàs carregat d'afecte i necessites expressar-ho als quatre vents. Llança't a tot, avui és un dia de sort plena.Plaers en la intimitat i fins i tot en el secret matisaran la jornada. Els teus instints passionals i de protecció es veuran sublimats. Èxit enels desplaçaments i en les inversions.Dia per a demostrar la teva magnanimitat actuant de manera amable amb tots aquells que han demostrat els seus afectes cap a tu. Tot el que facis se't retribuirà per mil. Magnetisme eròtic.Els teus sentiments, per molt de temps ocults sortiran a la llum de manera fulminant. Es faciliten els canvis en el treball. Cura amb la gelosia que despertaràs que generarien diverses enveges.Si vols mantenir la calma no entris en discussions que et portaran a enfrontaments, flexibilitza els teus conceptes i trauràs millor partit de tot. La deessa de la Fortuna donarà una sorpresa.En la jornada amics i socis no estaran d'acord amb tu, fins i tot seran fàcils conflictes amb la parella per disparitat en objectius. Carrega't de paciència que ja arriben temps millors.Desplegaràs un halo magnètic sobre els altres que deixaràs a més d'un enlluernat amb la teva imatge personal. Les teves emocions interiors estan sortint fos i amb cremor.Hauràs de fer tasques una mica molestes que a més aportaran pocs resultats, això et posarà nerviós i discutidor. Escolta consells que etguiaran positivament. Amb temprança guanyaràs.Intenta avui no exigir massa als teus pròxims i a la parella, el «forn no està per a brioixos» i les males interpretacions a l'ordre del dia. El teu portes la raó sens dubte, dóna temps al temps en tot.