El teu horòscop d'avui: 15 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 14/02/2020 a les 10:08

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

T'arribaran notícies d'una persona volguda i això et crearà noves perspectives per al teu món sentimental. Tant en el vital com en l'emocional aniràs en plenitud. Mostra't com ets.

Excel·lent dia per a envoltar-te de persones noves que t'alegrin i et facin veure d'una altra forma la vida. Relaxa't i viu més intensament tota la teva realitat. Arriben beneficis per l'atzar.Para esment si has de realitzar viatges imprevistos. Tota la teva energia es veurà altament recompensada si et centres en un objectiu. L'amor et donarà una sorpresa aquesta nit.En el teu món professional es produiran grans canvis i és una jornada molt beneficiosa si has de demanar ajuda als teus superiors. Tens abandonada a la parella i ella t'ho farà notar.Els teus vols imaginatius es podran posar en pràctica amb el mínim esforç i amb resultats satisfactoris. Tot canvi que aconsegueixis aportarà felicitat, estàs en bona ratxa.Bon moment per a a l'execució de plans i projectes. El teu sentit dels negocis i expansió es troben en un bon dia, avança. No descartis els nous plantejaments que et facin.Temes de família cobraran importància i arribaran notícies des de lluny que canviaran esquemes. Procura tenir més de valor per a enfrontar-los. La sort i l'atzar del teu costat, no el desaprofitis.Tot assumpte que necessitis solucionar seria recomanable que ho realitzis durant el matí d'avui. La nit cobrarà un matís molt especial en l'apassionat. El teu magnetisme està en plenitud.No exageris avui en les teves despeses, després ho lamentaràs. Et mostraràs més inquiet del normal i contagiaràs a tots els teus nervis, no precipitis decisions i deixa a l'amor que l'arregli.Hi haurà en tu una forta necessitat de canvi i de sortir de la rutina que t'està avorrint. Els teus viatges seran tot un èxit. Vells assumptes laborals se solucionaran avui i portaran guanys.Serà en el teu cercle social i d'amistats, on trobaràs una total comprensió i profunda satisfacció a les teves necessitats tant anímiques com físiques. És el teu dia d'expansió, per totes.No et deixis convèncer per persones que no coneixes. Espera fins a l'últim moment per a fer-te una idea correcta. Retarda signatures importants. La nit promet moments íntims.