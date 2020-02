El teu horòscop d'avui: 14 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 13/02/2020 a les 14:28

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Viuràs la trobada amb una persona que aprecies i la situació podrà convertir-se en un bonic romanç. Bon moment per a contractes i associacions, fins i tot per als forts romanços.Serà una jornada on la teva sensibilitat i emocions experimentaran una agradable sensació. Els moments íntims seran de gran força i podràs demostrar tot el teu poder amatori.Bons projectes amb la intenció de trobar més llibertat en la teva vida seran motiu de profunds pensaments. Algú molt pròxim et donarà una agradable sorpresa i conquistarà el teu cor.Estaràs més sensible i passaran per la teva ment molts records. És un dia on podràs expressar els teus desitjos en el món sentimental i trobar bona resposta als teus anhels.Arribarà la comprensió per part de la persona que menys et penses. El seu afecte sincer i el seu afecte demostrat en el millor moment et farà vibrar. La teva imatge serà brillant i captivaràs.El costat romàntic de la teva vida es veurà avui molt exaltat, l'ambient et generarà experiències profundes que arribaran al teu cor. Plans i desitjos que t'imposis tindran fàcil sortida.Certa ansietat que notaràs avui serà eliminada per la bona disposició dels teus sers estimats. Rebràs una sorpresa que et farà sentir renovat per dins i fora. L'atzar t'acompanyarà.Jornada molt propícia per a resoldre aquestes discrepàncies amb algú que realment vols. Tot el que avui projectis en el tema de l'amor et donarà amplis resultats. Nit molt passional.La teva intuïció indica que s'acosten moments positius per a tu tant en l'ordre financer com en l'amor. Si avui tens un detall amb la parella o ser estimat, et guanyaràs el cel.Algú tindrà amb tu avui un detall que no oblidaràs. Posa't les piles i mostra't més sentimental, tot el que facis avui en l'amor serà benefici per a la resta dels teus dies.Cuidat avui amb les distraccions, sobretot en el pla dels sentiments. Algú està esperant un detall romàntic pel teu compte i de no fer-lo series el teu el que més perdrà.És una jornada molt apropiada per a tu, és el diaon pots demostrar la teva sensibilitat i afectecap a qui més vols. A més t'acompanyaun magnetisme sensual que trencarà tot.