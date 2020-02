El teu horòscop d'avui: 12 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 11/02/2020 a les 09:27

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva necessitat d'expansió i intercanvi passional es veuran limitats per raons que no entendràs en principi. Només estaràs millor, almenys avui. La deessa de la fortuna sí que t'acompanyarà.

Les hores seran més grates si les vius en la intimitat o amb pocs amics. El teu contacte d'avui amb la societat serà aspre i amb retards, calma, tot arriba al seu temps. Atenció al conduir.El teu cor enviarà uns senyals d'alarma, alguna cosa t'ha dolgut i esperes que et curin la ferida, avui trobaràs a la persona que entendrà i arreglarà tot. L'amor i la passió estan amb tu.No sols tens els teus cinc sentits funcionant, fins i tot el sisè et sabrà guiar bé en totes les accions que avui emprenguis. Bona jornada per als negocis i les inversions. Arriben diners.Temes professionals i projectes centralitzaran el teu interès de manera total fent-te oblidar assumptes importants com l'amor. Algú t'ho dirà i farà canviar la teva vida a millor.No dubtis ni un segon a assumir les responsabilitats que avui et confereixin si són d'ordre professional. Et trobes en plena forma i amb seguretat d'èxit. Tens avui la sort al teu favor.Un comentari maliciós per part d'un tercer limitarà la teva alegria. Intenta no entrar en conflicte i veuràs que se soluciona de manera simple. La nit promet intimitat i passió.Ocupa el teu temps en tasques productives que et donaran resultats ràpids i no caiguis a deprimir-te amb pensaments negatius que només estan en somni. Posa't ferm i surt de la rutina.Si desitges aventures sentimentals avui és un dia molt apropiat per a això, però amb el risc que tot el que potenciïs fugi després al teu control. Selecciona millor i després llança't completament.Jugar amb l'amor és molt bonic i sobretot quan es donen circumstàncies particulars i beneficioses com les d'avui. Estàs en un dia on la teva imatge magnetitza i facilita els romanços.Com més t'obris als altres i trenquis el gel que avui et separa de les reals vivències del teu entorn et sentiràs més vital i molt feliç. Posa avui més atenció si condueixes o viatges.Si notes algun desfavor per part d'alguna persona no facis cas, senzillament està envejant la teva excel·lent situació d'avui. La teva mirada serà captivant i magnètica.