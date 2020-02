El teu horòscop d'avui: 11 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 10/02/2020 a les 13:47

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Canvis d'humor et portaran a alguns desacords amb la parella o els socis. Mantingues les teves idees clares i no permetis que passin per sobre dels teus drets. La teva fermesa serà la clau.

Posa més atenció a cada moviment i decisió que prenguis en el dia d'avui. Un error de judici o una precipitació et farien perdre molt del guanyat. Nit molt ardent i inoblidable.Podràs amb facilitat seleccionar a les persones que et convé tenir al teu costat. Ho aconseguiràs tant en el terreny professional com en el sentimental. L'èxit a les teves mans, posa't les piles.Vigila amb les paraules que aboquis en les teves reunions socials i amb amistats més íntimes. Sense adonar-te feriràs a molts. Limita els viatges i posa més atenció en conduir.Dia propici perquè tinguis un detall amb la parella o amb la persona que creguis important. El que diguis o facis serà ben rebut. La teva imatge personal atraurà mirades i un nou amor.No abusis de la sort i no deixis per a demà el que avui estàs obligat a realitzar, tasques inacabades i assumptes pendents et posaran molt nerviós. Centra't en un assumpte i veuràs l'èxit.Et trobaràs més susceptible que en altres dies i el teu comportament cap als altres serà confús i difícil. Agafa't les coses amb calma però de manera ferma. Els temes laborals van a millor.Hauràs d'acceptar el joc tal com ve. La rebel·lia que sents per dins avui no podrà ser canalitzada tret que et responsabilitzis dels riscos. La nit ofereix sorpresa eròtica.Podràs ser criticat amb facilitat per la teva manera d'actuar, per a prevenir-ho intenta no ficar-te en discussions estèrils. Aprofita el teu magnetisme d'avui per a avançar en el social i guanyar.La intervenció d'algú tirarà per terra diversos dels teus projectes o plans, no desesperis, després trobaràs una sortida positiva per a tu. A vegades els canvis sobtats aporten més èxits.Bon moment per a meditar i aconseguir una visió més àmplia de tots els esdeveniments. Però recorda que la parella no s'alimenta només de somnis, està necessitada de les teves manyagues.Limita't només al teu treball i responsabilitats, no intentis abastar més del que et competeix. Si et fiques en assumptes aliens sortiràs perdent. Bon dia per a les coses de l'atzar i els viatges.